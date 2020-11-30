市民申請「BE WATER」自訂車牌被拒　網民：幾時會禁李小龍

日前（27日）是已故武打巨星李小龍誕辰80周年，他的名言「Be water」常被網民引用，去年亦不時在示威活動中出現。不過近日有市民表示，向運輸署申請「BE WATER」作為自訂車牌時，署方竟以「可能對道路使用者造成危險」為由拒批。市民對署方的決定表示質疑，直指「要有幾虛先會覺得bewater係危險」。

市民李先生在網上表示，向運輸署申請「BE WATER」作為自訂車牌時，署方竟以「可能對道路使用者造成危險」為由拒批。（網上圖片）

財政司司長在2004至2005年財政預算案中，提出自訂車牌號碼計劃，為車主提供更多樣化的車牌號碼選擇及增加政府的收入。早前市民李先生在其Facebook上發帖，上載了一張為運輸署信件的照片，信中可見，申請者欲以單行排列的方式，以「BE WATER」作為自訂車牌。惟運輸署回覆指，根據《道路交通規例》的規定這個自訂車牌申請不獲批准，申請人繳交的5,000港元按金亦將經庫務署退還。

帖文引起網民熱議，有人質疑運輸署的決定，表示「文革又開始了，車主小心」，又反問「幾時會禁李小龍」；也有人笑指下次可用「be h2o」再次申請。除此之外，也有網民重提2010年，前立法會議員梁國雄曾經以1.7萬元投得疑似暗罵前特首曾蔭權的「DONALDPK」車牌。

政府早年提出自訂車牌號碼計劃，為車主提供更多樣化的車牌號碼選擇及增加政府的收入。（資料圖片）

翻查舊報導，過去有不少具爭議性的自訂車牌最後都成功獲批，當中包括「N0 CY」（ CY是前特首梁振英名字的英文簡稱）、「L0CUST」（解作蝗蟲）、「2S1MPLE」（令人聯想起前國家主席江澤民的名句「Too simple, sometimes naïve」）等等。

運輸署發言人回覆查詢時表示，就自訂登記號碼中籤的申請，該署會先查核中籤所建議的自訂登記號碼是否符合基本組合規定；待收到按金後，署方會諮詢相關決策局及部門的意見，然後提交審核委員會討論。諮詢結果最後會提交運輸署署長考慮是否接納有關申請。如申請的自訂登記號碼符合《道路交通（車輛登記及領牌）規例》（第374E章）第12F（2）條指出的任何一項說明，有關申請將會被拒絕。