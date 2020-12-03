政府擬用馬鞍山綠化地帶建屋　區議員：區內配套不足　極不可取

香港房屋供應持續緊張，政府6月時向沙田區議會提交文件，建議修訂馬鞍山分區計劃大綱圖（下稱計劃）。當中提到改劃7幅「綠化地帶」用作住宅、政府機構或社區用途，預計可提供7,220個公營房屋及私樓單位，容納2.04萬人口。惟計劃未有受到居民支持，有區議員更認為做法反令馬鞍山各方面超出負載，極不可取。市民可就計劃於12月16號之前，到城市規劃委員會提交申述書，發表意見。

政府早年便進行關於馬鞍山「綠化地」發展房屋的研究。2014年，土木工程拓展署曾批出「馬鞍山區八個可供房屋發展用地的地盤平整和基礎設施工程」的可行性研究合約，計劃興建資助房屋。6月時向沙田發展及房屋委員會提交文件，並向委員會匯報及諮詢有關馬鞍山可供房屋發展用地的工程可行性研究結果及馬鞍山分區計劃大綱圖的擬議修訂項目，惟計劃在會議上隨即遭到反對。

馬鞍山有四幅「綠化地帶」位於馬鞍山村路、緊貼馬鞍山郊野公園的土地可供房屋發展，預計提供7,220個公營房屋及私樓單位，容納2.04萬人口。（區議會文件）

沙田利安區議員麥潤培認為，馬鞍山區內的配套如交通、社區會堂和醫院等設施早已不足。現時，馬鞍山人口過多，在這個前提下，他並不支持計劃。他指出，若計劃落實後，會使區內的源頭加大，即人流和流量上也會在短期中激增，現時區內有的設施根本不能負荷。他形容，居民連在這裏生活亦成問題。

交通擠塞嚴重程度不亞於屯門公路

此外，馬鞍山的交通一直為人詬病。他認為其擠塞嚴重程度不亞於屯門公路。他提出，在未處理好馬鞍山交通擠塞問題下，落實計劃只會令區內交通情況日後更加擠塞。他坦言，馬鞍山的交通問題難以在一時三刻內有所改善，惟現時的交通配套根本不能應付現時區內人口，故區內可達度亦成問題。

1條主要幹道擠塞 區內車流即倒灌

他表示，現時往來馬鞍山的主要幹道只有亞公角街、馬鞍山公路、大老山公路、西沙公路及石門迴旋處。麥潤培形容主要幹道之關係為「牽一髮動全身」，基本只要有一條幹道擠塞，區內車流便會倒灌，造成大擠塞。他指出，下雨天時，區內交通更動輒堵塞逾1小時。

他提到，現時居民到馬鞍山中心吃飯亦要排隊，這是由於相應設施不足，區內早已超出負荷。若強行發展，會把馬鞍山由中低密度轉為高密度地區，令居民無所適從。街坊在網上亦對計劃議論紛紛，認為不應該過度發展。麥潤培表示他會繼續就計劃在區議會及城規會作跟進。