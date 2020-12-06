【捉鴿停不了】愛民邨無罩大叔擒鴿當街走　網民憂被用作食用

捉野鴿慣犯再現，繼長沙灣早前有人懷疑生擒野鴿後，有人在今日（6日）在地區群組Facebook專頁上貼出影片，該名上傳影片的市民指出，有疑似捉野鴿慣犯出現在愛民邨，並目睹一名大叔沒戴口罩，身穿灰色上衣和拖鞋，用手捉着野鴿，正前往新民樓方向，相信是附近居民。發出帖文的網民更懷疑此男人和之前的捉野鴿事件有關。當區區議員則認為事情不能接受，遂向房署和相關政府部備案，作跟進處理。

有網民在Facebook群組「愛民南北 (愛民邨 / 俊民苑)」發帖，稱在愛民邨，前往新民樓方向，見到在一名大叔手上捉着一隻野鴿，並正步行到新民樓附近。從影片中可見，涉事大叔手上正捉着一隻野鴿，兩手搖搖地行走，該名大叔亦沒戴上口罩。由於，大叔穿着拖鞋，相信他為附近居民，惟影片中未有人質問他取鴿原因，故大叔捉鴿原因不得而知。

影片發布後，隨即惹起關注，不少人促目擊者應報警處理，亦有人推測大叔捉野鴿是用作食用，網民指出，涉事大叔做法十分危險，擔心野鴿有不知名病毒存在。根據《野生動物保護條例》（第170章），任何人未經許可，不得狩獵、故意干擾、售賣、出口、管有或控制受保護野生動物（包括所有野生雀鳥），違者最高可被判罰款10萬元及監禁1年。

區議員：促房署跟進處理

九龍城區愛民議員麥瑞淇指出，多年來在愛民邨內從未發生野鴿被捉事件，她亦甚少接獲和野鴿相關的投訴，惟知道在部分市民認為野鴿存在對他們造成滋擾。她認為生擒野鴿絕對不應該，又指「動物的生命也是生命」，她表示若市民覺得野鴿造成困擾，不應自行活捉，應先向區議員、房署或相關政府部門投訴。

她指就事件會向房署反映，並會促請房署翻查閉路電視調查。她提到，若涉事位置沒安裝閉路電視，她便會要求房署在不影響居民隱私下加設，亦會提醒房署保安加強巡邏，日後如果遇到同類事件前，應及時制止、回報及報警處理。麥指自己也會向警民關係組就事件備案。