石籬中轉屋2022年底清空重建　受影響住戶可獲1萬至3萬元搬屋津貼

香港房屋委員會資助房屋小組委員會今日（8日）公布石籬中轉房屋的遷置安排，預計的2022年12月清空中轉屋重建，房委會將為現時約330戶（約590人）提供「提前配屋計劃」，居民可提早一年上公屋；而未能能獲派公屋的居民，將獲安置入住屯門寶田中轉房屋。而所有符合資格的受影響住戶，將能按住戶人數獲發為數10,270元至30,600元不等的「住戶搬遷津貼」，以協助他們支付部分搬遷費用。 葵青區區議員林紹輝歡迎有關安排，「千幾個單位，但係得300幾戶，其實居民都心裏有數」。他期望有關當局把握石籬中轉房屋重建的機遇，重建及改善區內環境，尤其增加康體設施比例，包括興建中央公園、改善天橋接駁以及增加車位供應。

石籬中轉房屋由第十座及第十一座兩座大廈組成，合共有1,928個單位，於1960年代建成時原為公屋，後來分別於1999年及1997年改建為中轉房屋。（資料圖片/黃偉民攝）

林紹輝提到，現時在石籬中轉房屋居住的330戶（約590人），大部分都在輪候公屋，而房委會提出的「提前配屋計劃」相信可以幫助到居民盡快上樓。惟他指出，部分在中轉房屋的居民背景比較複雜，期望有關當局可多加支援，「總有個別因素，例如住公屋欠租、離婚（而被迫離開原有公屋），都擔心係咪上到公屋。」此外，他亦擔心在中轉房屋居住的單身長者，能否在原區安置，「（長者）年紀太大，如果分到其他唔熟識嘅區，驚佢哋唔認得路，引發其他問題。」

若住戶未能獲編配公屋 將獲安置入住寶田中轉屋

據房委會公布的遷置安排，如居民符合現行申請公屋和中轉房屋清拆資格準則，可根據「提前配屋計劃」提前最多12個月在清空日期前獲編配公屋。假如住戶在清拆時未能獲編配公屋，將獲安置入住屯門寶田中轉房屋。所有符合資格的受影響住戶，將能按住戶人數獲發為數10,270元至30,600元不等的「住戶搬遷津貼」；而符合安置資格的一人和二人住戶可選擇領取單身人士津貼／二人家庭津貼，以代替接受公屋或中轉房屋安排，為數分別為79,310元及96,180元。

房委會今日（八日）公布石籬中轉屋的遷置安排，住戶獲提早一年上樓，假如住戶在清拆時未能獲編配公屋，將獲安置入住屯門寶田中轉房屋。（資料圖片）

促重建改善康體設施

雖然林紹輝對重建安排態度正面，但他強調區內人口不斷增加，康體設施卻「有少無多，無一個整體合乎標準嘅公園」。部分計劃用作康體設施的用地，近年更被改作公營房屋用途。他舉例指，位於石籬邨與安蔭邨之間的9H地皮原定用作社區康體用途，但在政府覓地建屋的主旋律中，該用地最終在2009年轉為興建一幢41層高的單幢式公屋，區內的人口持續上升，但居民可享用的康樂設施卻隨與人口呈反比。

他期望政府可以把握石籬中轉房屋重建的機遇，解決一直以來困擾石籬居民的問題，包括興建中央公園、改善天橋接駁以及增加車位供應，「公屋要進步，唔可以用舊思維建屋，諗吓可唔可以升高兩棟公屋，下面就做交通交匯處或者車位，係上面就起個大啲嘅平台公園。」

葵青區區議員林紹輝歡迎重建安排，建議政府增加區內康體設施供應，追上人口上升速度。（資料圖片/賴雯心攝）

每年300萬保養費不符成本效益

石籬中轉房屋由第十座及第十一座兩座大廈組成，合共有1,928個單位，於1960年代建成時原為公屋，後來分別於1999年及1997年改建為中轉房屋。石籬中轉屋樓齡近60多年，保養情況堪憂，石屎剝落問題嚴重，在過去五年間，當局每年平均花費約300萬元維修保養。

特首林鄭月娥在11月25日宣讀2020年《施政報告》，提出重建石籬中轉屋項目，指房委會已對石籬中轉房屋的樓宇狀況作全面結構勘察，認為繼續保存到超逾2022年，並不符合成本效益。房委會轄下策劃小組委員會已決定在2022年底清空石籬中轉屋，把用地作公營房屋發展，估計可於2028年完成重建。如獲放寬有關規劃限制，預計可提供約1,600個單位。