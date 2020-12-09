荃運二期爆圍標疑雲　業主夠數炒承辦商魷魚　法團斥不公強行散會

荃運工業中心二期因大維修爛尾引發業主不滿，法團在尋找新承辦商期間，亦疑似內定叫價1,800萬元的新承辦商立保利工程有限公司，事件引發大量爭議。小業主早前收集超過5%業主簽名，在上周五（4日）成功召開特別業主大會，反對僱用立保利，並要求聘請認可人士勘測已完成的工程及確認未完成的項目，然後再重新招標。惟業主立案法團主席進場後沒有宣讀議程，就表示在大會前一晚接到投訴，指有業戶拍攝委任代表文書，試圖干預投票結果，法團已報案並決定將會議順延兩星期，引起在場業主鼓譟。

業主們在舉辦業主大會場地門外豎立木板，貼出反擊法團的通告。（香港01記者攝）

荃運工業中心二期業主立案法團，在特別業主大會舉行前一日向業主發出緊急通告，指接到業戶投訴，表示有三名大廈業主在管理處拍攝其他業主交回的委任代表文書，並控訴三人利用收集回來的資料，深夜打電話騷擾業戶，並質詢其投票意向，意圖影響投票結果。法團認為事態嚴重，故已就偷竊控罪報警處理。其中一位被點名批評的業主鄭先生反駁，自己和其他兩位業主是行使監票的權利，他得悉指控後，隨即在凌晨到荃灣警署查詢，警方回答三位業主，「就偷襲呢樣嘢，並無呢件事發生存在。」

逾20%業主出席大會 創歷史新高

是次大會的參與人數是大廈有史以來的新高，在場業主連同授權票共有58戶，佔業主總數20.8%。惟司庫鄧永發連同委員剛進場便宣佈，法團認為未能確保投票會在公平情況下舉行，故將大會延遲兩星期。他續指，在飲早茶期間接到有業戶向其投訴，指出上述問題，「因為個業主同我相識，佢既然講得出個事實，咁就真有其事。」投訴人不願透露身分，而不少授權法團的業主亦希望保持低調，「因為大維修實在太多爭議，好多業主都唔願意透露真正意願。」鄧永發反問，假如有業主因此（被滋擾）而改變立場，又是否公道？

法團主席張纘相認為不能確保投票公正，宣布押後兩星期投票，引發在場業主不滿。（香港01記者攝）

法團主席張纘相補充，「因為票箱被人開咗，以致投票結果受到人質疑，唔公平」，所以在無可奈何的情況下，只好廢除所有授權票，並押後會議兩星期。

在場有業主要求政府代表發言，提醒法團有責任就5%業主提出的動議召開會議，民政事務總署聯絡主任表示，「難得有咁多業主出席，部門當然建議主席完成會議，進行投票。」他續指，假如有任何業主對授權書有任何質疑，或對大會中的議決有任何質疑，可以在會議後入稟土地審裁處處理，而現時最理想的做法就是完成會議。

法團在電梯內張貼通告，呼籲業主支持法團決定。（香港01記者攝）

業主代表律師：推遲大會無理 思疑法團另有盤算

業主的代表律師指，在授權書一事「睇唔到有任何問題」，亦沒任何證據證明有人干擾過投票過程，純屬法團單方面猜測，故大會並沒有任何基礎要押後。「令其他業主猜測，今日呢個會係用啲特別無理嘅理由，將佢再次押後」、「唯一合理推測係主席唔想開呢個會，因為係佢哋收到授權書之後發覺，原來一啲議案會被通過，而唔係主席嘅意願，所以用盡所有方法去推遲會議。如果你有任何真憑實據證明有業主受到騷擾，而影響今日決議結果，你可以通過法律程序挑戰今日結果，但如果無真憑實據，你係無理由將今日個會議押後。」

而業主蔣先生質疑，在收集授權票現場有人拍照，以及翌日飲早茶期間有人向他反映受人騷擾，之間是否存在關聯，以及為何可作為押後大會的理據。有委員沉不住氣，反駁「香港依家都變曬！做賊都啱！」在場業主亦即時反駁「乜嘢呀，你話邊個係賊呀？」

業主在門外等候進入大會場地，惟在會議進行一小時後，主席就在一片爭吵聲中宣佈散會。（香港01記者攝）

業主鄭先生亦指出，「我哋覺得有問題先出來講，我哋班業主得閒無事做咩？點解要擺個棚係度做乜嘢呢？做乜唔郁呢？因為大家都見到有啲唔合理嘅嘢。」甚至有業主曾向他反映，「點解唔直接拆咗個棚佢呢？無眼屎乾淨盲。但我幾個單位仲漏緊水喎，點搞呢？」他續指業主繼續抗爭，是因為看到有不公平、不透明的事發生，「我又唔係殺咗你全家，你又唔係殺咗我全家，大家咁樣鬥落去做乜嘢事呢？緊係有事發生咗。」鄭先生認為，投票是最公道的處理方式。

主席於會議進行一小時後，在爭吵聲中宣布散會，業主大叫「投票就得㗎啦！投票！投票！」此時，西貢區議員方國珊到場，批評委員「有利益衝突就唔好出聲」、「所有成本對方會追究你」，但一眾委員仍無動於衷，集體拉隊離場。業主們唯有在兩星期後，繼續這場持久戰。

在主席宣佈散會一刻，西貢區議員方國珊（右）到場，抨擊法團在大維修一事存在利益衝突。（香港01記者攝）

大維修擾攘兩年未解決

荃運工業中心二期在2018年12月批出價值約3,700萬的大維修合約予恆裕建設有限公司，施工日期為270個工作天，豈料是噩夢的開始。恆裕在2020年1月清盤後，小業主控訴法團沒有追究承建商10％履約保證金，更動用約350萬元大廈資金替承建商為工人、供應商找數，叫人摸不着頭腦；直至2月中，業主立案法團常委九人全數否決重新招標，同時決定繼續委任「陳詠梅顧問公司」邀請數間承辦商投標餘下的維修工程。

在3月16日的業主大會上，法團及顧問公司已預先決定聘用立保利工程有限公司作為新承辦商，而沒有跟隨一般的招標程序，讓投標商以價格作競爭，而立保利亦表示願意以法團與恆裕簽訂的工程餘款（約1,871萬元）完成整項工程，其後邀標議案以50.8%獲業主通過；有超過5%業主批評法團的處理手法有問題，雖然法團以及顧問公司有邀請數間承建商供業主選擇，但同時大力推薦一間承建商。可惜一切米已成炊，反對決定的業主只好在現場簽署，以5%業權解僱法團以及陳詠梅顧問公司。及至4月28日的業主大會，業主通過解僱陳詠梅顧問公司，而就解僱法團委員的動議，法團聘用的律師指出，因法團不是「受僱」，業主們需重新入信「撤換／解散」法團委員。

荃運工業中心二期的大維修風波擾攘近一年，業主以及法團之間爆發激烈攻防戰。（資料圖片/呂諾君攝）

疑合謀定價 區議員、警方介入事件

一眾小業主亦在5月25日聯同西貢區議員方國珊，前往香港競爭事務委員會投訴法團涉嫌暗中邀標。方國珊表示「有業主更認為這是以捆綁式，逼使他們在法團及顧問公司提供的承建商下作選擇，有合謀定價之嫌。你沒可能提供你已選定A、B、C餐給別人，就當別人有選擇」。而立保利保證在中標後，一定會在預算內完成維修，但這說法卻無任何公正行和測量師提供的資料作證明，有空口說白話之嫌。種種行為令一眾小業主感到不合理，質疑投票只是為了營造公平的假象。

在5月27日，約50名業主聚集在管理處外，高舉橫額和標語請願要求旁聽法團會議不得要領，期間懷疑有人被法團成員推跌，一度有防暴警員到場了解事件。法團決定在兩日後，即5月29日再召開會議，並同意三位業主旁聽，會議中法團同意在面試23間候選顧問公司時，可安排業主旁聽，而有關「撤換／解散」法團委員的動議，法團秘書再次以字眼問題駁回。

小業主反擊 入稟土審促召開會議

小業主們遂展開絕地反擊，在7月初向法團提交5%業主授權，「反對聘用立保利工程有限公司，並重新選出新的承建商」，豈料法團在一個月後連同立保利「霸王硬上弓」，開展兩項緊急維修事項，包括停車場天花石屎以及天面水缸滲漏至電梯機房的項目。而業主發現後隨即再呈交另一份5%業主授權，要求「撤換及解散現任法團」；法團以及立保利卻在緊急維修工程完成後，接連開展多項非緊急維修，例如重新粉飾三棟後樓梯，有業主批評項目「既唔緊急又無公布，無招標，無報價。」認為當中事有蹺蹊。

10月24日，法團再次與7間入圍的顧問公司會面，委員卻向對方表示，不用出新承辦商標書。業主們對此感到費解，批評不出標書，即是不用勘測已完成的工程以及擬定未完成工程項目，質疑收貨標準，擔心新承建商接手後的工程質量。面對種種疑惑，而法團又未能有效回應，業主已分別在今年7月以及8月收集到5%業主授權，分別要求就「反對聘用立保利」及「撤換及解散現任法團」召開特別業主大會，惟法團一直以疫情為由，沒有根據《建築物管理條例》第344章規定在45天內召開會議。業主鄭先生表示，他們已在11月2日入稟土地審裁處，要求法團盡快召開會議。

小業主早前收集超過5%業主簽名，在上週五（4日）成功召開特別業主大會，反對雇用立保利，並要求聘請認可人士勘測已完成的工程及確認未完成的項目，然後再重新招標。（資料圖片/呂諾君攝）

而最弔詭的是，法團的11月4日的會議記錄提到，立保利鑑於大廈暫時沒有新的顧問公司，故暫時接受19.1萬元的緊急維修工程報價，稍低於20萬元需要呈交業主大會表決的門檻。而法團亦一致通過選用亞洲顧問工程有限公司作為新顧問公司，但直到12月4日召開特別業主大會前，法團仍未正式簽約。業主將在兩星期後的特別大會再戰荃運二期法團。