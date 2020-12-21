食水管老化爆裂肇禍　港島南海濱長廊半年兩度「水舞間」

港島南海濱長廊驚現「水舞間」！黃竹坑一個寵物公園對開，上方的行車大橋駁口位今日（21日）多處漏水，直接滴落步行徑令遊人「中頭獎」，經調查相信是一條淡水喉管爆裂肇禍，已緊急關水掣有待維修，有區議員指上址屬行經港鐵站其中一條必經之路，修好半年後又再漏水，質疑水務署「頭痛醫頭，腳痛醫腳」，要求徹底根治「水患」。

涉事位置位於黃竹坑海濱長廊黃葉徑近寵物公園對開位置，鴨脷洲大橋橋道經過部分路段，橋底對下為步行徑位置。今日中午時分起，有巿民發現橋底多個駁口位漏水，最嚴重時滴水不止，更造出一道道水簾仿如「水舞間」，有居民上載影片至香港仔之友群組並留言嘲諷：「驚（巿民）放狗無帶水！」亦有人質疑是政府部門豆腐渣工程肇禍，漏水事故至下午3時許才逐步止息。

有巿民投訴鴨脷洲大橋近香葉徑對開橋底駁口位多處漏水。（FB圖片）

涉事之處為居民必經之路

南區區議員徐遠華表示，肇事的鴨脷洲大橋位置設有一條直徑600毫米、直接駁向水庫的食水管，今年5月底已試過出現滲漏，水務署立即派員到場維修，原本以為事件告一段落，想不到6個月後「水患」重演，署方事後立即派人關水掣，有待日內更換零件進行維修，認為做法不可接受。

他指自黃竹坑港鐵站通車後，海濱長廊香葉徑成為附近居民來往港鐵站的必經之路，加上有跑友沿上址跑到淺水灣，屬人來人往的繁忙路段，認為應盡早完成大維修，徹底根治問題。