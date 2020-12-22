昨天（21日）是冬至，本應是與家人團圓的日子，卻有人把家中所養的兔子棄置。據香港兔友協會指，昨日上午有一男子將一隻有牙齒問題的兔子棄於協會門外，並遺下字條表示因疫情失業無法再照顧兔子。兔協指出，協會接受兔子有既定程序，而他們門外的閉路電視清楚拍到了棄兔人士的面容。協會呼籲市民不要以身試法，並不排除將事件交予警方處理。

昨日兔協在其Facebook專頁上表示，職員於9時15分左右上班時發現門前有被遺棄的兔子。從閉路電視片段見到，兔子是在上午大約9時被一名戴鴨舌帽的男子棄於兔協門外，該名男子亦留下字條，說兔子有牙齒問題需定期磨牙，而他本人因為失業沒法支付兔子的醫療費，對兔協職員稱「十萬個對不起」。當時職員唯有將兔子帶回兔協，經基本身體檢查後發現，兔子出現過瘦並有腳瘡問題。

兔協：今年棄兔數量增加

兔協幹事董芳宜（Yvonne）指，今次並非首次有人在門外遺棄兔子，過去不時都有發生，又指或因移民、經濟不景等因素，今年的棄兔的數量確有增加。不過她強調，兔協作為非牟利機構，資源實在有限，因此接收兔子時有既定機制，並非要刻意留難因各種原因需要棄養的主人，「基本上有四分之三嘅兔仔都係老年至中年，每個月醫療開支係大，冇可能一話唔要我哋就接收。」

董表示，現時棄兔申請的排期已長至兩至三個月，其實已超出可接收的上限，需待適合領養的兔子找到主人，才可以再接收新兔。她又指，遺棄動物屬違法行為，而兔協門外和其資源中心門外均設有閉路電視，提醒市民不要以身試法。而就事件中的兔子Solstice，協會將視乎其健康情況，日後決定是否可予人領養。