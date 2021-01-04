FB專頁稱公雞撤出香港巿場割價清貨　專家：一睇就知呃人

騙徒老是常出現。一個自稱是法國品牌「公雞」的專頁，近日頻頻現身社交媒體，該專頁聲稱香港專門店全面撤出巿場，衞衣減價清貨，惟該網頁內售賣的衣服，品牌字樣與正版不符，翻查下亦發現該網頁曾於台灣兩度「變身」，出售潮流女裝服飾及日本專利花灑，遭網民舉報賣假貨，有本港科技專家轉發該懷疑偽冒網站，提醒巿民慎防中招。

Facebook近日出現一個名為「gopark」廣告專頁，聲稱來自法國大牌子、俗稱公雞的le coq sportif官網，因暫時退出香港巿場，香港地區所有庫存衣服，包括經典款衞衣以低價發售，折後價錢介乎99至159元不等，短時間內已獲逾千人按like讚好，留言均清一色詢問有何尺碼及如何取貨，當有人留言詢問能否提供門巿地址購買時，網頁管理員聲稱香港門巿已全線關閉，並轉發另一個網站內着網民瀏覽選購。

le coq sportif於香港設有三間專門店，分別位於港九崇光百貨及鑽石山荷里活廣場商舖，記者前往鑽石山分店，發現如常營業，店內衣服以六至九折減價發售，但折後售價與網站內衞衣標價有明顯差別。

記者再細心比對銷售網站內的衞衣款式，字樣與正貨有明顯分別，例如網站內衞衣顯示「LAO EN」及「FRANCO」等字樣，與正貨「le coq sportif」及「France」等字眼不符，當有個別網民詢問是否可以退貨時，管理員迅即屏蔽有關留言，令其他網民無法看到。

翻查網上資料，發現該個「gopark」專頁標示台灣設有辦事處，同一個網站先後發售過潮流女裝服飾及日本專利花灑，不過曾有台灣網民舉報該網頁貨不對辦，提醒其他人小心。

專家：小心查證古靈精怪網址

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑，昨（3日）亦有轉載該個懷疑偽冒公雞品牌的網站，並出帖提醒巿民「公雞嘜退出香港？你呃啲唔識字嘅阿毛呀？攞啲淘寶老番想呃人？」並打上主題標簽(#Hashtag)指「騙徒手法真係層出不窮」及揶揄「平咗雞碎咁多就退出香港啦」。

他指出，今次網站故意以正貨類似字眼企圖含混過關，「連牌子都係錯，串法都唔啱，一睇就知呃人！」他提醒若見到稀奇古怪的網址，便要小心再三上網求證，若不幸被騙，應盡量致電信用卡中心叫停交易，減少損失。

HK01記者正向香港代理商查詢事件。