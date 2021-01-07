九巴屯門繁忙時段加班　網民群起鬧爆：減班嗰時你唔講？

近日有網民為控訴觀塘塞車慘況，在社交媒體創立「每日X官塘老母」專頁，成為全城熱話。但假如在觀塘工作的你同時是大西北居民，每日都要途經屯門公路到市區上班，就慘上加慘。九巴昨日（6日）在社交平台發文，指會加強繁忙時間多條往來屯門區的特快線服務，惟帖文惹來大批網民圍攻，批評「Cut完再加.........真係唔該哂喎！」屯門區議員張錦雄表示，加班安排早有在區議會討論，九巴只是將計劃提早執行。

九巴在Facebook發文，指為配合屯赤隧道啟用，已加強繁忙時間多條往來屯門區的特快線服務，（九巴官方圖片）

九巴日前在Facebook帖文中表示，為配合屯赤隧道啟用，九巴已在剛過去的星期一（4日）起，加強繁忙時間多條往來屯門區的特快線服務，包括960C、960P、258A、267X、258S、252線。而針對其餘出入屯門區的特快班次，九巴表示會根據屯赤隧道開通後屯門區的交通情況，與運輸署保持聯繫，適時就巴士服務作出調整。

加班的好消息當前，一班飽受屯門公路擠塞虐待多年的網民，卻在九巴帖文中留下一片謾罵聲，「減班果（嗰）時你唔講？」、「Cut完再加.........真係唔該哂喎」，而部分網民則懷疑屯赤隧道開通後，屯門公路的擠塞情況是否能大幅改善，慨嘆「要塞都係會繼續塞」、「加完繼續塞」，更有網民疑似怨氣爆發，聲言「我無咩堅毅喔，一塞車想殺人」。

運輸署：屯公隔日發生一宗意外

屯赤隧道在去年12月27日開通後，部分道路使用者會轉用更直接的路線來往機場及市區，分擔經屯門公路前往機場、東涌、港珠澳大橋一帶的車流。據運輸署數據，預計新路網於繁忙時間可分流屯門公路東行（出九龍）約一成車流，及青嶼幹線西行（往機場）約兩成車流。為更有效的使用道路資源，九巴日前就獲運輸署批准，加強部分途徑屯門公路的特快線在星期一至五繁忙時間的服務。

屯赤隧道在去年12月27日開通後，有望分擔屯門公路部分車流。（資料圖片）

惟屯門公路經常因交通意外引致塞車，當中俗稱「拓海灣」的屯門公路近汀九青朗公路路段，就因道路設計問題而頻頻引發車禍，屬臭名昭著的車禍黑點之一。翻查運房局數據，2017年6月至2020年6月，屯門公路共發生589宗交通意外，若按日數計算，三年間幾乎隔日就有一宗意外。至於每次交通受阻時間，平均約半小時，最長更曾塞約四個半小時。大西北人到市區上下班的長征上，每日都在屯門公路上耗費數小時光陰，假如撞正意外日，乘客只好呆呆望着前方汽車的死氣喉鍛鍊耐性。

每當屯門公路發生車輛，勢必癱瘓大西北對外交通。（Google Map截圖）

區議員：常規班次持續減班

屯門區議員張錦雄表示，難以用現時的車流量定斷九巴加班以及屯赤隧道的分流效用，「依家公務員在家工作，好多人開工不足，去數車點睇都唔準。」張錦雄續指，自己都有留意到網民在九巴帖文中的留言，他認為早前公共交通工具客量大減，巴士公司於是宣佈改用臨時時間表，令大部分常規班次減班，而昨日就高調在社交平台宣佈加強繁忙時段特別班次服務，令居民心理落差非常大。他以選區內兩條巴士線為例，洪水橋來往佐敦的63X線以及朗屏來往青衣的68A線「由以前12至18分鐘一班，改到20至30分鐘先一班，到依家都無加返。」

屯門區議員張錦雄表示，加班安排早有在區議會討論，九巴只是將計劃提早執行。（資料圖片／李穎霖攝）

此外，張錦雄提到洪水橋至灣仔北的960P線以及洪水橋至藍田站的258A線的加班計劃其實早有安排，並會在2021年第三季因應載客量實施，而非九巴提到因應屯門新路網開通而設。而針對屯門公路車禍頻繁的問題，張錦雄就認為在可見的將來都難以改善，「主要係彎位設計問題，短時間都冇得改。」雖然早上巴士特別班的服務有所改善，但各位屯門街坊恐怕要繼續忍耐「屯公之苦」。