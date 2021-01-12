「天空之鏡」流水響水塘人流旺過旺角　交通配套不足居民感困擾

近日粉嶺流水響水塘塘畔的落羽松逐漸變紅，不論周末還是平日，都有大批市民到場欣賞紅葉。不過，郊外人頭湧湧的同時，對居於鶴藪、流水響村約一百戶的村民來說是猶如惡夢。有區議員指，該處村民數十年來已經面對交通不足的問題，近期遊人與居民「爭車搭」，生活更是嚴重受阻，有長者甚至已一星期沒有出門。他認為，政府欠缺完善配套，令郊遊變成「擾民乞人憎」，呼籲遊人現階段盡量步行前往水塘。

有「天空之鏡」之稱的流水響水塘，一向都是行山熱點，在疫情之下加上落羽松樹葉變紅，大批郊遊人士為該處帶來海量車流和人流。北區區議員羅庭德指，本來鶴藪一帶近年每逢假日都有不少遊人，因此在周末小巴公司都會安排特別車予以疏導，但近日人群是「難以想像地多」，不論如何加車，乘客都上不到車，加上情況由只限周末延伸至平日都有，居民生活大受影響。

只依賴一條小巴線 泊車位嚴重不足

羅庭德表示，基於面積問題，流水響水塘的擠擁情況或比大棠更甚。他指，該處出入大多依賴一條52B小巴線，亦只有一排泊車位，相反大棠泊車位較多，亦有巴士可以駛入。而雖然他過往曾與巴士公司商討增加單層巴士服務，惟因流水響道的路面狹窄層，巴士不能駛入，因此即使巴士公司願意配合仍無法增加交通服務。羅於去年7月曾在區議會上建議研究擴闊流水響道車路，但當時運輸署表示需考慮包括人流、車流、現場環境和成本效益等，至今未有進展。

「郊野公園範圍固然全香港人都可以去，但冇完整配套，就變成對居民嘅困擾。」羅庭德批評，政府的政策以需求主導，未有好好規劃地區，又舉出日本一些觀光地點作例子，指在某些季節景點一帶的車路只開放予居民使用，如遊人要前往就需步行。他認為，如何平衡居民需要和其他市民的出行自由，是政府部門需要考慮的事。他又指，除了長遠的交通規劃，短期內亦希望流水響水塘一帶會如大棠般實施交通管制措施，同時呼籲遊人如要前往，可經沙頭角公路或者由大埔和鹿頸步行而至，以減少人流負擔。