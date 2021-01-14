年宵取消│花墟恐成播毒場地　區議員促有限度恢復花市

因應新冠肺炎疫情，政府早前宣布取消15個農曆新年年宵市場，有區議員指，此措施下旺角花墟將歷史性成為香港唯一的年宵花市，預料會有大量市民集中到該處買花，惟過往花墟已出現「逼爆」情況，加上隨時有爆疫風險，今年對居民來說可謂「災難升級」；他又批評，花墟行人路和車路長期被貨物霸佔，政府的封路措施無助改善情況，認為政府取消各區年宵花市是錯誤決定，更會讓花墟成為疫情爆發的高危地點。

油尖旺區議員林兆彬（左）和花墟街坊駱先生（右）今日出席記者會。（呂諾君攝）

油尖旺區議員林兆彬早前向1800名旺角東選區居民發出短訊邀請進行問卷調查，並成功收回了183份。當中有41.9%的花墟居民表示對今年農曆新年前夕花墟封路安排感到不滿，相比去年的安排多了約5%。此外，亦有逾六成人表示擔心會「助長武漢肺炎病毒傳播」（61.4%）和、過半數人認為會「阻礙使用行人路」（57.5%）。

在花墟附近居住了七年的駱先生指，過往每到買花時節，出入都感到十分麻煩，「行出去都好花氣力」，又指區內多長者需用輪椅出入，在花市期間都無奈需要留家。他擔心，今年花市取消，花墟將會變成「全港最高密度的區域」，又指近日已有不少市民前來買花，令街道十分擠逼，而區內有至少數千戶居民，認為狹窄的道路加上密集人流，在疫情之下「好大風險」。

今年「災難升級」 盼有限度恢復花市分散人流

林兆彬指，政府一直漠視了花墟居民的需要，形容每年農厝新年前夕對花墟居民來說都是「災難」，今年更是「災難升級」。他認為，政府應有限度恢復各區由政府主辦的年宵花市，以分散人流、減少前往旺角花墟購物的人數，「花墟多住宅，冇可能實施人流管制或者唔畀人返屋企，但政府場地就可以有人流管制。」他建議，政府可縮減年宵花市的開放時間、攤檔數目和場內人數，以減低病毒傳播風險，又指如有需要另覓場地舉辦花市，旺角洗衣街前水務署用地或其他康文署戶外球場，都是合適的選擇。

林續指，過往政府部門花墟代表會就花墟封路的安排舉行會議進行討論，惟多年來區議員都不能參加，今年會議更因疫情取消，而油尖旺區議會亦因疫情關係押後大會，至今未有機會討論封路安排。他認為，封路安排在本月4日宣布，到8日政府才決定取消各區年宵市場，因此有需要重新評估相關安排和影響。

促當局嚴格執法打擊阻街問題

此外，林兆彬認為政府應嚴格執法打擊貨物阻街問題，維持貨物擺放在店舖外三呎的酌情範圍，被封閉的行車路不應擺放商品，「任何封路安排都係為咗令人行得更暢順，封路變咗用嚟擺貨物，需嚴格用法例打擊。」他又批評，政府在文件中建議「參加者盡量與他人保持最少1米社交距離」十分離地，大部份亦沒有法律約束力，認為屆時絕對沒有可能做到。