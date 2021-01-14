臨時避寒中心疑調亂入住者被鋪　社協：疫情下應提高敏感度

寒流逼人，民政事務總署連日開放臨時避寒中心，供有需要人士使用，但昨日（13日）有使用臨時避寒中心的人士表示，遭職員調亂被鋪，擔心疫情下共用被鋪會引起衞生問題。香港社區組織協會認為，疫情下避寒中心職員應提高敏感度。民政事務總署則表示，會參照衞生防護中心的建議，在各臨時避寒中心採取感染控制措施，包括要求入住人士戴口罩，以及按需要提供用後即棄床單等。

Manager（化名）近日入住位於銅鑼灣社區中心的臨時避寒中心，他指由上周四（7日）起，入住人士各自使用同一張被，惟至昨日竟被調亂，他因沒有新被可用，惟有使用其他人的被，但擔心疫情下共用被鋪會引起衞生問題。（香港01記者攝）

Manager（化名）近日入住位於銅鑼灣社區中心的臨時避寒中心，他指由上周四（7日）起，入住人士各自使用同一張被，惟至昨日竟被調亂，他因沒有新被可用，惟有使用其他人的被，但擔心疫情下共用被鋪會引起衞生問題。香港01記者晚上到達該臨時避寒中心，入住者吳先生（化名）承認昨日該中心有調亂被鋪的問題發生，認同疫情下共用貼身物品會增加病毒傳播風險，故自備睡袋入住，他指若有需要，可把個人物品放於更衣室內的儲物櫃， 「我呢幾日都喺度瞓，呢度有部分人係露宿者，呢日一返到嚟，拎走晒啲被，（被鋪）全部亂晒大龍，但都要拎嚟瞓架，消毒？冇啦。」記者到該避寒中心的士多房觀察，發現該中心的職員將床褥及被堆叠起來。

記者到該避寒中心的士多房觀察，發現該中心的職員將床褥及被堆叠起來。（香港01記者攝）

香港社區組織協會幹事吳衞東指，避寒中心自上周四起至昨日都是24小時開放，在此期間一班無家者有固定的毛毯被和床墊。惟昨日卻被無故「撈亂」，無家者除了擔心個人衞生問題，如有沒有木蝨等；也怕在疫情之下會因接觸其他人的被鋪而感染病毒。吳認為，避寒中心應提高敏感度，認為無家者在中心內有自己的被鋪並非「特權」，「本身發展到前日都仲係正常，點解噚日就撈亂？疫情下連醫生護士都受感染，民政署應該從善如流，畀返避寒中心使用者用自己床鋪。」

民政署：按需要提供用後即棄床單

民政事務總署指，因應疫情，署方會參照衞生防護中心的建議，在各臨時避寒中心採取感染控制措施，包括為擬入住臨時避寒中心的人士量度體溫、提供消毒潔手液、要求入住人士在臨時避寒中心內配戴口罩、按需要提供用後即棄床單，以及分隔床墊的間距為不少於1.5米等。