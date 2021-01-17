水貨街疫症見興衰　上水髮廊成浪浪避難所　「開足5日剩係餵狗」

「入嚟坐低食少少嘢飲杯水。」這些人與人之間的客套對話，用在流浪動物身上卻是另一番感受。一間髮廊在上水巷內紮根十年，見證水貨街發展，目睹流浪狗從巿中心被趕走、被傷害，自此將髮廊變成浪浪接待所，提供棲身空間。疫情重創髮廊生意，老闆娘試過「連續五日開門剩係餵狗」甚至遭人惡意棄養，但她無悔抉擇，冀推動更多流浪狗「出pool」成為入室寵物。

每日由上水寓所走到新成街橫巷，獨自開門營業的Hi Salon負責人彤師傅，早上開舖便會忙得不可開支，開鎖推門第一件事，除了開燈開啟招牌、電熱水爐、燈牌等電源外，還要掛心將門外的食水重換，又忙於整理糧食，放在食物兜內等待牠們的到來。

「返嚟時準備啲乾濕糧，零食就好少食，或者烚啲雞旦雞肉撈落糧度。」去年新冠疫情到來，令髮廊生意大受打擊，她試過連續五日零生意額。「我試過足足四至五日，一個客都無做到…個排真係好似純粹返嚟餵狗。」但她笑言：「客少咗，狗糧又買定多啲咯。」完全未有因生意慘淡而虧待流浪狗。

她視流浪狗如朋友，只因十年內見盡上水的興衰經歷。她回憶開業大約一至兩個月後，返工途中遇上第一頭流浪狗，遂定時在該處餵飼，未料該唐狗似懂性般，有一天突然直接到訪其髮廊，「佢好乖，見我做嘢，剩係喺門口擺尾，擺到條尾好似直升機咁。」該唐狗其後更帶來五、六名同伴到訪，自此髮廊便成為浪浪接待所。

浪浪懂性不妨礙工作

動物不但感恩，還知道不找別人麻煩，彤師傅稱每次接待客人時，流浪狗從未試過入室干擾其工作，但冬天又生怕牠們着涼，「佢哋好乖會瞓出門口，瞓埋一邊畀我做嘢，但佢哋太凍，我會鋪啲毛氈畀佢哋瞓。」

隨着內地自由行熾熱化，上水發展成水貨一條街，街頭街尾均是化妝品連鎖店及藥房，不但老店被迫走，就連流浪動物亦遭殃。「自從水貨客多咗後，佢哋(流浪狗)唔可以同我咁樣行出去，篋又多啦，人都無地方行，有人投訴咁多流浪狗呀，叫漁農處嚟捉狗。」

人心恐佈之處，在於捉狗不成，傷害隨之而來發生。「咁大隻唐狗，手背揼咗口釘入去，佢返嚟跛下跛下隻腳；仲有一隻條頸插住條木棍，拎開原來木棍有釘，咁佢又未死得走返嚟，拿拿臨抱佢去(獸醫)診所搞。」

無終止的傷害，最終令她決定為流浪唐狗尋家，部分已成功「出Pool」獲有心人收養，其餘留在狗場由她自掏腰包照料，避免流落街頭。

水貨街改變水上全區

雖然去年的疫情，將水貨舖一鋪打殘，上水不少店面已結業正待放租，惟彤師傅稱大部分流浪狗已知道人類不再視牠們為朋友，改變生活習性，留落鄉郊或山頭生活，清晨才到巿區垃圾堆中搵食，不再出入鬧巿，她因應現狀定期定點餵食，令牠們不致捱餓。

更令彤師傅心寒的是，近月疫情瘋傳寵物確診新冠病毒會傳染主人，自此便出現寵物狗棄養其髮廊門口，令她百上加斤：「石湖墟改變得太多，無晒人情味，太冷漠啦，所以啲狗盡量走得，我安排佢走…不過醫療費好重，唔係個個畀得起，你見到唔救又好心痛，自己又無本事救晒，我可以點呢?」她呼籲狗主不要棄狗，只盼小店能做榜樣，為流浪狗爭取社區共存空間，已是力所能及的份內事。

和富社會企業舉辦社區計劃項目「社區改變者」，邀請年輕人在導賞團中到訪八個社區，當中「hi salon」獲選為其中一個到訪點，由彤師傅向年青人講述對流浪狗的關愛，從中借鑑她對社區的貢獻與關懷。