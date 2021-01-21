長者易生居家意外　組織揪出家中隱藏跌倒黑點　促照顧者留意

撰文： 曾鳳婷 最後更新日期： 2021-01-21 21:12

長者居家安全的議題備受關注。根據資料，每5名65歲的長者中，就有1人在過去一年曾經跌倒，大部分在室內發生。此外，患有認知障礙症的長者對於時間和空間的認知較為混亂，一不小心亦會釀成意外。有組織就居家長者生活質素於今日（21日）發起研討會，提醒大眾及照顧者如何預防以及在意外後照顧長者。

明愛賽馬會照顧者資源及支援中心在今（21日）發起「如何透過醫社介入提升居家長者的生活質素」研討會，提及不少居家長者安全需要注意的地方。（明愛賽馬會照顧者資源及支援中心提供圖片）

明愛賽馬會照顧者資源及支援中心今日發起「如何透過醫社介入提升居家長者的生活質素」研討會，提及不少居家長者需要注意的安全問題。一級職業治療師陳冰玲指出，曾經跌倒的長者中，高達7成人身體受傷，包括軟組織損害，甚至骨折，而發生意外的時間以日間為主。研究發現，大多長者跌倒與其居家環境和自身行為有關，故建議在長者跌倒後，照顧者應重新檢視其居所環境，避免意外再次發生。

清潔習慣暗藏危機

另一名職業治療師張穎淇則表示，家中隱藏的跌倒黑點不少。以往她家訪長者住所時發現會留意其清潔習慣，「可能長者有佢哋自己嘅清潔方式，我見過有長者會直接倒水去清洗地，個地板就變到好濕滑，好容易跌倒」。她指上一輩較為節儉，會利用舊衣服作地布，即使地板老化致電線外露也不願更換，地上的物件令到他們容易被絆倒。

雜物多致通道狹窄 門檻地板同色是陷阱

張穎淇提到，長者家中普遍有較多雜物，因為長者不喜歡或無能力清走住所中的雜物，而過多的雜物令通道變得狹窄，增加跌倒的機會。家中不同的門檻、梯級也是黑點之一，她指出，如果門檻顏色和地板顏色相近，長者亦會因看不清而容易被絆倒。而浴缸、企缸也是高危的地方，如果附近沒有任何扶手，行動不便的長者亦容易發生意外。張穎淇又表示，不少長者習慣在日間不開燈，晚上又會摸黑如廁，都會增加跌倒的風險。她建議照顧者或家人盡量移走家中不必要的雜物，並在高危地帶加設扶手、智能感應燈和防滑設備，亦可為長者準備稱身衣服和髖關節的保護褲，減低跌倒時受到的傷害。如長者獨居，亦應安裝平安鐘和平安手機等，一旦不幸發生意外，亦有人能及時知悉。

上門物理治療較貼身實用

明愛賽馬會照顧者資源及支援中心亦指出，過往透過不同渠道向有需要長者和照顧者提供援助。居家長者除了居家安全問題外，還有復康問題，長者普遍離開醫院後，回到家中會無所適從。一級治療師社良熖表示，現時大多數長者為雙老同住，兩個人也需要被照顧。即使部分家庭有工人照顧，如工人照顧知識不足或需要同時照顧其他人，也是容易發生問題。他指一些需要復康的長者，難以親身到醫院進行物理治療，上門提供的治療較為貼身和實用，協助長者在家中掌握實際運用方法，工人亦可從中學習扶抱技巧。而上門服務人員發現長者住所環境欠佳時，亦可現場提供意見。

上門提供的治療較為貼身和實用，協助長者在家中掌握實際運用方法，工人亦可從中學習扶抱技巧。（資料圖片）

便利貼或成認知障礙長者救命草

對於認知障礙症長者的居家安全，陳冰玲則指出，他們對時間、空間較為混亂，加上善忘，有機會引起火災和水浸等意外。為避免以上情況發生，陳建議照顧者能在家中提供一些視覺提示，如大字時鐘、在熱水掣附近貼上「小心熱」等字條提醒長者，也可以選購一些安全機制較佳的電器。

陳提醒，認知障礙症長者也較容易走失，故照顧者在這方面要多加留意。例如收起外出日用品，和拜託相熟鄰居和保安多加留意，亦可以為長者戴上智能手錶，方便隨時能定位，找到長者位置。