撰文： 呂諾君 最後更新日期： 2021-01-23 09:00

新冠肺炎疫情仍然持續，剛過去的2020年，有人形容是「消失的一年」，對於一班熱愛跳舞的小朋友來說亦如是，這年他們的比賽、表演大部分因疫情而暫停。過往他們不時到外地作比賽，無數的獎牌背後，盛載着按時間累積的努力和默契，但現時只能依靠視像軟件、各自在家練舞保持「身體記憶」。一班小朋友表示，每日期待着新聞報道會提到確診數字回落，期望可以盡快彌補這一年以來的空白。

這天四位小女孩因受訪來到久違了的舞室，十分雀躍。（呂諾君攝）

新防疫措施下，舞室多次被列為需要關閉的表列處所，負責人經詢問衞生署後獲悉可在舞室攝錄受訪，這天安排四位小女孩來到久違了的舞室，穿起舞衣預備跳出她們排練已久的舞步。今年10歲的藍嵐習舞七年，與同為9歲的張恩悅、余芷蘊和梁樂心則各自習舞六年、三年半和五年。別看她們年紀小小，其實已經獲獎無數，更曾到過新加坡、北京、澳門、馬來西亞等地比賽。她們表示，自去年11月作了最後一次表演，已經有半年沒有回來舞室跳舞。

雖然這段期間，她們仍有在家練舞，亦以Zoom形式繼續上跳舞課，但四人都指，舞室的空間較大，亦會想念一班「朋友仔」。她們表示，平日在家自己一個練習動作容易感到沉悶，亦不如以往上課，有老師會即時指正她們的動作。「會比平時唔開心，有時情緒失控，甚至瞓唔着。」對於四位小妹妹來說，參加比賽和表演十分重要，可將苦練多時的成果展現人前；她們又指，每日都留意着電視新聞，只要見到確診數字回落就會感到雀躍，期望疫情能盡快完結，好讓她們能重歸舞台和課室。

學生習慣忙碌 盼疫情好轉重拾跳舞目標

自小開始教導她們的Miss Chan表示，過往一星期中有三至四日會見到四位學生，但現時只能透過電子屏幕中見到她們；由過往一年內有五、六個比賽，現時大幅減少，Miss Chan形容對習慣「忙碌」的學生來說，這樣的對比太大，「可能佢哋喺屋企都悶，feel到佢哋就算上Zoom都係有期待同覺得好玩......有啲平時多參加比賽嘅同學，自己都會好期待下一年疫情好返時再比賽，自己有目標畀自己。」她又指，留意到同學們一對一望着鏡頭時，對自己的要求更高，平日亦只可安慰她們疫情會很快過去，令她們不致失去練習的動力。

旅發局取消新春嘉年華 無法於花車巡遊表演

SDM爵士芭蕾舞學校院長兼總經理陳遠航亦指，雖然目前仍可以zoom教學，但疫情對舞蹈活動影響仍然很大，例如去年農曆新年一班同學落足心機為花車巡遊排練，惟最後一刻旅發局卻要取消新春嘉年華；過往7、8月舉行爵士舞考試亦需延期半年有多，一班小朋友難免失望。「未有疫情前，我哋一年有至少300個活動，每次都有幾百位學員參與，啲小朋友每隔一、兩個月就有演出機會，到現時其實冇咗五分之四。」

Miss Chan（左）和SDM爵士芭蕾舞學校院長兼總經理陳遠航（右）指疫情對舞蹈活動影響甚大。（呂諾君攝）

陳遠航表示，除了上課外，舞蹈表演亦有助建立小朋友的自信心和團隊精神，「佢哋上到台着咗跳舞衫，會成個人好有自信，覺得我係『star of the stage』嚟嘅，同平時講嘢、返學個樣完全唔同。」陳笑指，舞蹈是一個很美的活動，而平日他們的表演以群舞為主，練習走位等都需要合作。「我相信係miss咗一年，啲回憶好似唔見咗一年，突然空白咗咁。」她指，現時仍有少量的online演出和比賽，未來亦計劃推出虛擬表演舞台，讓一眾小朋友在疫情之下仍能展現才能。