本地遊│筲箕灣唔止東大街　梁祖堯任嘉賓主持帶你遊船廠睇紮獅頭

撰文： 呂諾君 最後更新日期： 2021-02-04 09:00

新冠肺炎疫情持續一年有多，港人無法外遊，Staycation還可以有甚麼選擇？維港兩岸一向是遊客勝地，但沿海一帶的社區，我們是否已經完全熟悉？近日有本地文化深度遊組織，眼見疫情之下難以舉辦實體導賞團，於是開始了一系列線上導賞節目，與觀眾一同探索海濱。日前他們去到在筲箕灣，除了登上漁船體驗漁民生活，更參觀了有近70年歷史的船廠和拜訪最年輕的醒獅紮作師傅，展示出筲箕灣鮮為人知的一面。

說起筲箕灣，不少人或會即時想到東大街的美食，不過筲箕灣其實還有豐富的漁港歷史，未必人人都懂得欣賞。近日海濱事務委員會與本地文化企業「活現香港」合作，以網上直播導賞節目形式帶領觀眾遊覽維港兩岸。這天記者跟着 「活現香港」創辦人陳智遠、海濱事務委員會主席吳永順以及擔任嘉賓主持的舞台劇演員梁祖堯，在筲箕灣區內多個景點遊走。

舊商場藏全港最年輕獅頭紮作師傅

一行人由東區文化廣場出發，首先來到阿公岩近譚公廟旁的一排鐵皮船廠，更走入了有近70年歷史的培記船廠，與船廠第二代傳人黃老闆對話。之後又來到隱身於筲箕灣舊式商場的「雄獅樓」，該處的店主許嘉雄年僅40餘歲，是全港最年輕的獅頭紮作師傅。此外，節目亦帶着觀眾上到避風塘中停泊的漁民船隻，一覽漁民平日的起居生活。

梁祖堯：更加覺得自己係香港人

自稱是「Walk in Hong Kong粉絲」的梁祖堯，指平日不時會參加組織舉辦的實體導賞團，但疫情下導賞團轉為線上節目，他認為吸引力在於任何時間、人數都可以參加，亦不會錯過任何資訊。他又指，雖然過往不時都會來到筲箕灣，但也不知道商場內竟然有如此特別的紮作舖，又認為香港人對香港的認知很少，而透過口述歷史等方式，可以令大家和這個地方有更深的連繫，「更加覺得自己係香港人」。

「筲箕灣嘅海濱係有好多活動做緊，例如有船廠等等，你同個海嘅關係唔係隔住一條欄杆，係有人嘅生活同個海互動。」 海濱事務委員會主席吳永順

海濱事務委員會主席吳永順：想市民更認識維港

海濱事務委員會主席吳永順則指，委員會過去的工作很多時聚焦了在大型的設計和規劃方面，但近年也開始集中在如何營運、管理和推廣，今次希望透過網上導賞團讓大家知道維港及其附近，其實都有很多很有吸引力的地方，「好想香港市民可以更加認識自己嘅維港。」

他又指，筲箕灣的海濱保留了很多傳統特色，相比灣仔、中環等，其海岸線離開市區不遠， 「筲箕灣嘅海濱係有好多活動做緊，例如有船廠等等，你同個海嘅關係唔係隔住一條欄杆，係有人嘅生活同個海互動。」他又指，從筲箕灣的漁民身上，可以充份感受到海濱的活力，「我哋成日話維港區區有特色，呢個就係筲箕灣嘅特色。」

除了筲箕灣，網上直播導賞節目還會以情人節、風水等作主題，帶觀眾前往北角、堅尼地城等地遊覽。詳情可以參閱其網上連結：walkin.hk/public-tour/victoria-harbour-virtual/