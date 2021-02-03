10個CCTV鏡頭下　女賊偷8件寵物用品　店主苦笑：狗狗仲落力招呼

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-02-03 20:19

位於西營盤的一間寵物用品店昨日（2日）發生盜竊事件，負責人在facebook專頁公開多條閉路電視片段，揭發一名戴漁夫帽的女子，連環在店內偷去兩條大型狗帶、手作煲呔及寵物玩具等，損失8件貨物共約2,000港元。負責人已就事件報警，慨嘆在店內飼養的狗狗不知就裡，遇上賊人還落力招呼。

從閉路電視片段中可見，該名戴漁夫帽的女子將一條大型狗帶放入布袋內。（閉路電視片段截圖）

位於西營盤忠正街的一間寵物用品店昨日發出facebook帖文，指店內一條大型狗繩不知所終，負責人吳先生翻查閉路電視片段後，發現昨午4時許，一名戴淺色漁夫帽及眼鏡的女子，背著一個布袋在店內行逛，其間竟多次取去狗繩、手作煲呔及寵物玩具等貨品並放入袋。吳先生形容看到閉路電視片段時「非常之咁震驚」，坦言是開業3年來最不開心的事件，並形容該名女子手法純熟，「以前一直有唔少客人問過我舖頭有無試過俾人偷過嘢，而我的而且確有時點貨嘅時候數量會有出入，但我有時都會講笑咁講，嚟得我舖頭要偷嘅嘢，最後都係用返喺有需要嘅狗狗身上面，所以就算啦。但原來當見到呢件事發生嘅畫面，衝擊原來會係咁大」。吳先生慨嘆在店內飼養的狗狗BAYMAX不知就裡，對盜竊者落力擺尾招呼，閉路電視片段所見，該名女子下手前還多次撫摸BAYMAX的頭部。

吳先生慨嘆，由於希望客人可保持私人空間，讓他們可自在地選購貨品，故不會尾隨客人，「都唔想將每一位入嚟入舖頭嘅客人當係一個潛在小偷」，但這次店內10個閉路電視鏡頭也無法阻止盜竊行為，「我都唔係好知應該點樣做」，呼籲若有其他客人認識該名女子，可幫忙勸她停止偷竊行為。吳先生指失去的8件貨品共值約2,000港元，並已就事件報警。