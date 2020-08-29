太子康美樓外牆上留有由著名藝術家Invader創作的泡泡龍多年，上月竟被街坊發現遭神秘人鏟走，業主代表Pat報警，希望查出泡泡龍消失的真相。 《香港01》月初報道事件，並證實起初懷疑涉案的貨車，當日只是在鄰廈金荔閣外牆進行工程，並非鏟走泡泡龍的兇手。Pat事後再次翻查閉路電視片段，並根據附近商戶提供的片段重組事件，竟有驚人發現。多組片段中顯示，一輛吊臂車於7月28日晚上停泊在民宿Wontonmeen對出位置，並有數名身穿反光衣的工人下車工作，由於Wontonmeen對上正是康美樓2樓，亦即是泡泡龍所在位置，Pat懷疑該吊臂車當時正進行拆除泡泡龍的工程。約30分鐘後，有一男一女出現並與工人作出疑似交收的動作，其後便捧着大袋及長盒離去，Pat懷疑袋中正是藏着被拆去的220塊泡泡龍瓷磚。

康美樓外牆的泡泡龍，是由國際知名藝術家Invader 5年前來港留下的作品之一。泡泡龍離奇消失，街坊無不惋惜，業主代表Pat亦斥責「偷龍者」卑鄙，她月初接受《香港01》訪問，並就事件報警，惜兇徒至今仍未落網。她連日來再次翻查大廈及民宿的閉路電視片段，並向附近商戶查詢，重組事件，將懷疑失竊的日子縮窄至7月28日晚上10時33分，且有突破性的發現。

吊臂車停泊民宿外半小時 男女交收後駛離現場

Pat將四段閉路電視片段仔細翻看一片，發現在該晚10時33分，有一輛吊臂車駛到民宿對出位置，停泊約30分鐘。其間有至少兩名身穿反光衣的工人下車，旁邊亦有隨行人士協助工作，片段中可見，涉事吊臂車車尾一直打燈。由於民宿對上正是康美樓2樓、亦即是泡泡龍所在位置，Pat懷疑該吊臂車當時正進行拆卸泡泡龍的工程。

至晚上11時4分，同一片段中出現了兩名人士，在車尾與工人進行疑似交收的動作，約1分鐘後，二人往塘尾道方向離開，當他們走近閉路電視位置時，可見到是一男一女，二人手上捧着看似重物的包裝。同時，涉事吊臂車亦隨之向荔枝角道駛離現場。

康美樓的閉路電視鏡頭是最能正面拍攝涉事吊臂車的位置，惟因鏡頭質素太差，無法拍攝到車牌號碼。（閉路電視片段截圖）

在第三段閉路電視片段中，清晰拍攝到涉事男女的容貌，男子是一名外籍人士，雙手捧着一個紅白藍膠袋，同行女子則束起馬尾，身穿黑色T恤及短褲，右手拿着一個白色長盒離去。（閉路電視片段截圖）

外籍男雙手捧紅白藍袋 與女子往塘尾道方向離去

在另一角度的閉路電視片段中同樣見到，在相同日期及時間，有一輛吊臂車駛至民宿對出，同樣亦拍攝到一男一女搬着載有重物的袋子離開。在第三段閉路電視片段中則清晰可見，該對男女於晚上11時6分經過鏡頭，涉事男子是一名外籍人士，雙手捧着一個紅白藍膠袋，狀甚吃力，同行女子則看似是本地人，束起馬尾，身穿黑色T恤及短褲球鞋，她背着背窶，另手持一個白色長盒。Pat看過涉事片段後表示，懷疑二人袋內藏着由吊臂車工人鏟走的220塊泡泡龍瓷磚。

記者多次前往康美樓外一帶調查，期間發現荔枝角道馬路中間，有一支屬於運輸署的互聯網上廣播閉路電視鏡頭，其中一支鏡頭對向泡泡龍位置，未知是否能拍下泡泡龍被拆下的經過，Pat亦已就運輸署鏡頭一事，向警方提供線索。由於目前涉案兇徒仍然在逃，Pat在民宿facebook專頁公開拍攝到涉案男女容貌的片段，盼有心人能向她提供更多資訊。警方回覆查詢時表示，截至本月26日，暫未就事件拘捕任何人士。