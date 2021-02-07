兒童議會「貼地」提三大訴求　改善社區設施長幼共融

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-02-07 22:38

地區議政亦有兒童參與的權利。有非政府組織聯同葵青區議會，開展一個兒童議會先導計劃，今日舉行成果發佈會，由一班小議員分別以「設計籃圖」提出遊樂、公共設施、交通三項建議，與會出席的葵青區議員讚揚他們關心社區，會向相關政府部門反映意見。

葵青區議會青年領袖培訓工作小組和香港聖公會麥理浩夫人中心合辦《葵青區兒童議會先導計劃》，推動兒童關心社區，並表達對社區的心聲和意見，計劃開展的兩個月內，招募多名8至12歲的葵青區兒童參與，組成小組與社區人士及葵青區區議員，提出社區建設方案。

兒童：遊樂設施千篇一律

成果發佈會今日舉行，出席者包括葵青區議員張鈞翹、小組成員及十多名兒童議員。有居住石蔭的兒童議員表示，不少學童每日由石蔭步行至石籬上課，其間經過「長命斜」，認為不但對兒童，亦對行動不便的長者來說是一個負擔，令他們減少出門，建議政府仿效慈雲山及中環蘭桂坊天橋接駁扶手電梯的建築方法，方便巿民出行。

另一名兒童議員稱區內欠缺足夠遊樂設施，滑梯千篇一律僅兩米高，只適合年幼兒童，而且空間有限，他為免發生碰撞，改到後山與朋友玩射槍，建議政府可改建閒置多年的葵涌公園，將部分建為設有園林的空地及Wargame場，讓兒童出一身汗之餘，亦可善用公共空間，亦有兒童議員建議另闢科技館，既可使用Zoom進行網上學習，亦能讓長者與兒童一同身處館內玩電競，亦可教長者如何使用電腦，促進長幼共融。

兒童議員留意到葵青區有不少樂齡長者，可興建長幼共融的遊樂設施。(資料圖片)

區議員：兒童對社區的了解「貼地」

有兒童議員留意到地鐵站座位設施不足，令到上班的大人「上班或返屋企已經好疲累，但月台連一張櫈都無得坐」，建議加設座位，同時留意葵青區斜路多，港鐵可考慮興建輕軌鐵路網，打通全港公屋人口長期名列三甲內的葵青區。

葵青區議會青年領袖培訓工作小組主席張鈞翹議員表示，小朋友意見極為新奇，反映他們「貼地」關心社區，會向政府相關部門反映意見，包括要求康文署檢視現行康樂政策，「屯門都有長幼共享的公園，唔好個個公園都好似係樣版咁，起咗一堆嘢無人玩。」認為可利用閒置的葵涌公園，引入更多外國遊樂設施，共同改善區內環境。