民研：逾五成人望最低工資向上調　最多人認為應上調至40元

撰文： 呂諾君 最後更新日期： 2021-02-19 21:22

政府早前宣布接納最低工資委員會的建議，維持最低工資時薪在37.5元，為歷來首次凍薪。香港民意研究所今日（19日）公布有關最低工資的調查結果，發現在4,753名12歲或以上的香港市民當中，有逾四成人反對凍結最低工資，有57%的受訪者認為最低工資應向上調，而近五成人認為最低工資的水平應在40至50元內。

港民意研究所今日（19日）公布有關最低工資的調查結果。（呂諾君攝）

香港民意研究所在2月8日至 2月16日曾以電郵接觸群組成員，並就政府決定未來兩年維持現行最低工資水平進行調查。有42%受訪者表示反對政府的決定、有25%表示中立、28%則表示支持。有57%的人認為最低工資水平應該上調，最多人（22%）認為應上調至40元；有28%的人認為應維持在37.5港元，亦有3%受訪者認為應向下調至37.5港元以下。

香港社會服務聯會總主任黃和平表示，香港最低工資的水平很低，對整個勞動市場的影響功能不大，保障效果亦偏低，認為普遍市民期望的最低工資水平合理及實際，反觀海外的最低工資運動，大品牌企業均會參與表達支持，認為香港其實有很多「良心企業」，「公司本身可能都已經畀緊40幾蚊，但如果企出嚟出一分力，作用應該更大。」

專家：凍薪是原地踏步

香港社會保障學會主席梁寶霖則指，最低工資非香港獨有，香港已是起步較慢，認為香港貧富懸殊很大，認為政府不應以小修小補逃避責任，而今次「凍薪」是原地踏步，又指最低工資的水平不應只由政府決定，而應有集體談判的力量。

香港民意研究所副行政總裁鍾劍華批評，香港的最低工資政策「既遲來又無力」；又指2011年實施最低工資時將水平定在時薪28元，成功令接近七成的勞工薪金有所提升，現時成效大幅下跌。鍾又質疑最低工資委員會的構成是否已夠說服力，批評政府將最低工資、失業救濟金和強積金對沖混為一談、只選部分來說項有如「爛仔態度」。