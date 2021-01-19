香港民研：五項社會指標全數下降　民主指標最低僅3.56分

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-01-19 18:19

香港民意研究所今（19日）公布新一份「五大核心社會指標」的調查。結果顯示自由、民主、安定、法治、繁榮五大指標全數下降。 其中繁榮指標只有4.09分，是1997年有記錄以來新低。公共專業聯盟政策召集人黎廣德表示，疫情持續衝擊本港，失業率一直上升，相信在繁榮指標中正反映有關情況。

香港民意研究所在本月4至8日，以電話隨機抽樣形式訪問1,000名受訪者。調查結果顯示，五項指標均持續下降。其中繁榮指標為4.09分，較上次2020年8月調查下跌0.02分，另法治指標則為3.8分，較去年8月下跌0.21分。

至於自由指標為4.45分，較上次調查下跌0.23分；安定指標為4.04分，較去年8月調查下跌0.12分。最低分是民主指標，較上次調查下跌0.29分，只有3.56分。

另在疫情方面，有72%受訪者不滿政府抗疫表現，較過去兩次調查相比，有持續上升的趨勢。

學者指拘53名民主派 重創市民對自由、民主和法治指標

黎廣德表示，法治、自由、民主三項指標下跌，均與人權有關，相信港人感受到香港人權狀況的改變。他提及，進行調查期間有53名民主派涉違《國安法》被捕，警方更搜查香港民意研究所，有關行動重創市民對自由、民主、法治的指標。

香港民意研究所副行政總裁鍾劍華表示，政府經常稱《國安法》通過後，社會重拾秩序、恢復正軌。但他稱過去數次調查結果顯示，五項社會指標都跌破歷史新低，反映政府處理方法不見得令香港重拾正軌，反之整體情況明顯惡化。