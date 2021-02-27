單親母疫下劏房困獸鬥　幻聽下抱六歲女「掟佢出窗就冇事」

撰文： 莫家文 最後更新日期： 2021-02-28 20:48

新冠肺炎疫情為照顧者築上更高壓的四方牆，隨時引發倫常慘劇。有調查發現，七成七油尖旺區照顧者出現壓力高負荷狀態，易患抑鬱症狀，當中有三名女兒的單親母，其中兩女屬特殊兒童，疫下困在劏房，長期失眠致患嚴重抑鬱，曾出現幻聽，一度攬着6歲女出窗，最終被3歲孻女抱腳懸崖勒馬，關注團體促請政府成立劏房社工隊跟進個案，並且提供彈性或緊急托兒服務應付需求。

關注草根生活聯盟去年12月至今月2月期間進行一項家庭照顧者面對困境問卷調查，成功訪問油尖旺區383名居民，了解該區照顧者的生活狀況，勞動強度、身心精神健康、生活需要及支援服務的了解程度，受訪者中有多達七成七人居住劏房或套房，當中七成居民是沒有電梯的舊唐樓，須步行上落。受訪照顧者中有六成一屬無業或失業狀況，經濟狀況並不富裕，但他們卻要照顧特殊教育兒童、長期病病患、長者及多名子女，當中有三成人屬與配偶分居、離婚、未婚或喪偶狀態，需要獨力照顧家庭成員。

調查發現近八成照顧者過勞

其中一個調查結果以照顧者負荷指數及沙氏負擔訪問評估分數作基準，以多條問題作評分，當中沙氏負擔訪問評估分數超過24分屬於精神壓力負荷大，有較大機會患上抑鬱，結果發現多達七成七人評分高於24分，當中長期病患照顧指數最嚴竣，中位數高達68分，而照顧兒童的單親人士，以及擁有配偶及多名子女的照顧者，壓力中位數分別為50及43分，有機會因精神壓力爆煲而陷入抑鬱的邊緣。

研究發現，有四成六受訪者每周投入120小時的照顧工作，即每日近17小時無間斷照顧身邊人，亦有逾三成人每周須投入48至120小時的照顧服務，兩者合共有近八成人已超過國際勞工組織建議每周工作時間應為40小時的標準，而每周工作逾48小時已經達到「過勞」狀況。

42歲單親媽媽阿霞(中)因長期照顧兩名有特殊教育需要的女兒，身心俱疲，一度出現幻聽。(莫家文攝)

照顧特殊需要女兒 嚴重失眠及出現幻聽

42歲的單親媽媽阿霞，早年與丈夫離異，須同時照顧21歲大女、6歲二女及3歲孻女，一家四口以月租6600元租住太子一個唐五樓的劏房單位，當中二女患有讀寫障礙及過度活躍症，小便無法自理，須長期包尿片，孻女亦有語言障礙問題，需要長期貼身照料，疫情下各人無法外出，全困在劏房內生活，形成巨大的精神壓力，她形容每日困獸鬥般輪流照顧二女及孻女，基本上完全無法休息，「去個廁所都要倒數。」壓力大至長期失眠，去年三月患上嚴重抑鬱，需要會求醫及定期服藥，身心俱疲。

她憶述最嚴重時候出現幻聽，當她無法控制二女的行為時，耳邊多了一把聲音叫喚「打佢啦！」甚至試過一次只有她與二女及孻女在家中，教二女太過激心，耳邊不斷有人唆使她「掟二女出窗就冇事啦」，她一度情緒激動開窗抱着二女有所行動，但被三歲的孻女發現異樣，緊緊抱住雙腳哭着不肯放手，才避過一場倫常慘劇，她其後到公立醫院精神科求診，醫生建議她立即入院治療，但礙於身邊無人能照顧三名女兒，只能返回家中定期服藥，控制病況，現時大女已入讀港大護士系，空餘時可幫忙照顧二女及孻女，壓力稍為減輕。

關注團體及油尖旺區議員促請成立地區性劏房社工隊，提供一站式支援。(莫家文攝)

過往兩屆財政預算案都有撥款加強社區保姆的托兒服務，不過阿霞指該計劃有局限性，「我接其中一個女去托兒，來回一個鐘車程，可以代湊五個小時，其間仲要帶住另一個囡，基本我係無法分到身。」而她被建議入院，正是最需要托兒服務的時候，但一般托兒服務要提早數天至一星期前預約，難以滿足緊急支援的條件，最終沒有使用服務，促請政府檢討「即使喺我呢一輩受惠唔到，亦唔希望喺下一個單親媽媽上發生。」

關注草根生活聯盟項目經理黃佳鑫引述調查報告結果指，有七成八成受訪者對區內照顧者服務並不了解，有四成人表示即使發緊急事故，亦完全沒有人可以支援其照顧工作，最終有六成五受訪者從未使用過相關服務，主要是輪候時間過長、收費昂貴、服務地點遙遠及服務時間不足四大主因。

促成立劏房社工隊

黃分析，現時政府提供的生活津貼集中於長者或殘疾人士，金額為2400元，只准受邀請的護老者及殘疾人士參加，但從調查得出的分數顯示，單親母親或多名子女照顧者承受的壓力不比長者照顧者差，認為應向她們提供津貼，應付因照顧工作而衍生的交通開支，點對點接送，緊急托兒服務，給予生活喘息空間抖抖氣，減輕精神壓力。

油尖旺區議員扶貧及關愛社群工作小組主席蕭德健表示，疫情下夫婦磨擦越來越多，現時每月接到3至5個個案，均是因丈夫失業，夫婦共處一室，二人就生活問題發生爭拗，妻子最終欲提出離婚而求助區議員辦事處，他認為有需要檢視現時扶貧政策是否到位。

另一名區議員胡穗珊表示，油尖旺另一特色是土地緊拙，大部社區服務中心辦事處被迫「上樓」，街坊難以知悉服務，建議成立劏房社工隊，專職進行家訪、學校門口蹲點「撈case」，再透過他們轉介個案，形成一站式服務，解決服務支援與求助者「離線」的毛病，否則照顧者崩潰，發生倫常慘劇，又再墮入政府重彈老調提出加強支援的惡性循環。