單親母疫下劏房困獸鬥　幻聽下抱女「掟佢出窗就冇事」

撰文： 莫家文 最後更新日期： 2021-02-27 18:18

新冠肺炎疫情為照顧者築上更高壓的四方牆，隨時引發倫常慘劇。有調查發現，七成七油尖旺區照顧者出現壓力高負荷狀態，易患抑鬱症狀，當中有三名女兒的單親母，其中兩女屬特殊兒童，疫下困在劏房，長期失眠致患嚴重抑鬱，曾出現幻聽，一度攬着6歲女出窗，最終被3歲孻女抱腳懸崖勒馬，關注團體促請政府成立劏房社工隊跟進個案，並且提供彈性或緊急托兒服務應付需求。

關注草根生活聯盟去年12月至今月2月期間進行一項家庭照顧者面對困境問卷調查，成功訪問油尖旺區383名居民，了解該區照顧者的生活狀況，勞動強度、身心精神健康、生活需要及支援服務的了解程度，受訪者中有多達七成七人居住劏房或套房，當中七成居民是沒有電梯的舊唐樓，須步行上落。受訪照顧者中有六成一屬無業或失業狀況，經濟狀況並不富裕，但他們卻要照顧特殊教育兒童、長期病病患、長者及多名子女，當中有三成人屬與配偶分居、離婚、未婚或喪偶狀態，需要獨力照顧家庭成員。

調查發現近八成照顧者過勞

其中一個調查結果以照顧者負荷指數作基準，以多條問題作評分，若超過24分屬於精神壓力負荷大，有較大機會患上抑鬱，結果發現多達七成七人評分高於24分，當中長期病患照顧指數最嚴竣，中位數高達58分，而照顧兒童的單親人士，以及擁有配偶及多名子女的照顧者，壓力中位數分別為28及24分，貼近有機會因精神壓力爆煲而抑鬱的邊緣。

研究發現，有四成六受訪者每周投入120小時的照顧工作，即每日近17小時無間斷照顧身邊人，亦有逾三成人每周須投入48至120小時的照顧服務，兩者合共有近八成人已超過國際勞工組織建議每周工作時間應為40小時的標準，而每周工作逾48小時已經達到「過勞」狀況。

42歲單親媽媽阿霞(中)因長期照顧兩名有特殊教育需要的女兒，身心俱疲，一度出現幻聽。(莫家文攝)

照顧特殊需要女兒 嚴重失眠及出現幻聽

42歲的單親媽媽阿霞，早年與丈夫離異，須同時照顧21歲大女、6歲二女及3歲孻女，一家四口以月租6600元租住太子一個唐五樓的劏房單位，當中二女患有讀寫障礙及過度活躍症，小便無法自理，須長期包尿片，孻女亦有語言障礙問題，需要長期貼身照料，疫情下各人無法外出，全困在劏房內生活，形成巨大的精神壓力，她形容每日困獸鬥般輪流照顧二女及孻女，基本上完全無法休息，「去個廁所都要倒數。」壓力大至長期失眠，去年三月患上嚴重抑鬱，需要會求醫及定期服藥，身心俱疲。

她憶述最嚴重時候出現幻聽，當她無法控制二女的行為時，耳邊多了一把聲音叫喚「打佢啦！」甚至試過一次只有她與二女及孻女在家中，教二女太過激心，耳邊不斷有人唆使她「掟二女出窗就冇事啦」，她一度情緒激動開窗抱着二女有所行動，但被三歲的孻女發現異樣，緊緊抱住雙腳哭着不肯放手，才避過一場倫常慘劇，她其後到公立醫院精神科求診，醫生建議她立即入院治療，但礙於身邊無人能照顧三名女兒，只能返回家中定期服藥，控制病況。

關注團體及油尖旺區議員促請成立地區性劏房社工隊，提供一站式支援。(莫家文攝)

過往兩屆財政預算案都有撥款加強社區保姆的托兒服務，不過阿霞指該計劃有局限性，「我接其中一個女去托兒，來回一個鐘車程，可以代湊五個小時，其間仲要帶住另一個囡，基本我係無法分到身。」而她被建議入院，正是最需要托兒服務的時候，但一般托兒服務要提早數天至一星期前預約，難以滿足緊急支援的條件，最終沒有使用服務，促請政府檢討「即使喺我呢一輩受惠唔到，亦唔希望喺下一個單親媽媽上發生。」

關注草根生活聯盟項目經理黃佳鑫引述調查報告結果指，有七成八成受訪者對區內照顧者服務並不了解，有四成人表示即使發緊急事故，亦完全沒有人可以支援其照顧工作，最終有六成五受訪者從未使用過相關服務，主要是輪候時間過長、收費昂貴、服務地點遙遠及服務時間不足四大主因。

促成立劏房社工隊

黃分析，現時政府提供的生活津貼集中於長者或殘疾人士，金額為2400元，只准受邀請的護老者及殘疾人士參加，但從調查得出的分數顯示，單親母親或多名子女照顧者承受的壓力不比長者照顧者差，認為應向她們提供津貼，應付因照顧工作而衍生的交通開支，點對點接送，緊急托兒服務，給予生活喘息空間抖抖氣，減輕精神壓力。

油尖旺區議員扶貧及關愛社群工作小組主席蕭德健表示，疫情下夫婦磨擦越來越多，現時每月接到3至5個個案，均是因丈夫失業，夫婦共處一室，二人就生活問題發生爭拗，妻子最終欲提出離婚而求助區議員辦事處，他認為有需要檢視現時扶貧政策是否到位。

另一名區議員胡穗珊表示，油尖旺另一特色是土地緊拙，大部社區服務中心辦事處被迫「上樓」，街坊難以知悉服務，建議成立劏房社工隊，專職進行家訪、學校門口蹲點「撈case」，再透過他們轉介個案，形成一站式服務，解決服務支援與求助者「離線」的毛病，否則照顧者崩潰，發生倫常慘劇，又再墮入政府重彈老調提出加強支援的惡性循環。