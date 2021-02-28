撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-02-28 23:21

本港首隻由退役天星小輪改裝而成的超巨型豪華遊艇，其外籍船主近月透過遊艇代理放售，叫價高達2100萬元，較當年原價270萬元升值6.7倍。該艘號稱仿照紐約工業風的豪華遊艇，其內部設計首度曝光，船主除保留原有柚木甲板及外在結構，斥巨資改用太陽能發電及海水化淡機，完成內部改裝，目前停泊於港島南區大潭灣，等待有興趣買家洽談。

該艘超巨型私人遊艇「金星號」，原屬天星渡輪第二代金星輪船，1989年建造，當年售價約270萬港元，服役期間曾用作過海渡輪，其後再改裝而成天星維港遊使用渡輪之一，供人出租作舉辦結婚酒會、生日派對等聯歡節用途，至2011年 6月出售予一名外籍富商，經改裝成易名為「DOT」。

據知，船主當年斥資1,600萬元完成整個改裝，他先接觸多年來為天星渡輪維修的青衣梁穩記船廠畫圖則，再委托珠海琛龍船廠改裝該艘全長46米的雙頭渡輪，在不改動外部結構的前提下，保留原有格局，再進行內部大改裝，包括豪花逾100萬元，購入外國太陽能發電及海水化淡機，具備57,000升的蓄水能力及足夠電力，提升船隻自給自足能力，經18個月改裝完成後返港成為紐約工業風的私人遊艇「DOT」。

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根據代理公開內部裝潢所見，船身外觀由以往綠白色改為灰白色，總面積達10,000呎，當中6,000呎為生活空間，其餘為儲物空間及專用設施。四個客艙設有獨立淋浴的浴室，另設電影室、辦公室、飯廳、書房及開放式廚房，另船主安裝30台空調裝置，但同時保留渡輪通風的特點，各房裝設的推拉門可隨時打開，任海風穿過船隻乘涼，屋頂添加了隔熱材料，窗戶雙層玻璃，以保持室內涼爽，並在夏天減少能源消耗。

有傳船主因移民歐洲，遂委托尖沙咀開設辦事處的遊艇代理公司放售，叫價高達2,100萬元，並停泊於大潭灣等待有興趣買家洽談。

船主委托一間遊艇代理銷售，叫價2,100萬元。(網圖)

多個網上媒體及船網近日轉載有關消息，有網民形容是「my dream house」及「海上豪宅」，亦有網民笑言「貴過買層樓」、「一打颱風就過癮」，認為以2,100萬買一艘豪華遊艇，直言「貧窮限制我的想像。」