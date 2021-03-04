區區有人情│營盤村婆婆做「鄉村衛星」　教入村義工講客家話破冰

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-03-04 15:57

香港城市人生活忙碌，難免予人「人情薄如紙」的形象，但其實在每個社區中都充滿着濃濃的人情味。社區投資共享基金早前特別製作「區區有人情」宣傳短片系列，帶大家走遍全港18區，看看每區的基金資助計劃如何善用當區的資源，編織支援網絡。其中一集走進了北區，探討一下《耆義鄉土網鄉情》計劃如何透過「鄉村衛星」的角色，將村内長者連結起來。

除了一些大型屋邨，北區還有110多條鄉村，區內有不少長者散居於這些村落之中，相對而言較難接觸。在第三集「區區有人情」短片中，鏡頭帶大家走入了北區的營盤村。在營盤村已經居住了53年的李二娣，與鄰里關係非常深厚，雖然已年屆73歲，但她加入了計劃成為「鄉村衛星」後，發揮「破冰」的作用，讓義工們成功接觸到更多有需要的長者，她又會教義工說客家話，讓村内一些不諳廣東話的長者都能感受到愛與關懷。

社區投資共享基金希望以短片讓大家知道，全港18區各有特色，而社會資本有助建立一個互助互信及充滿人情味的社區。每個人，不論任何年齡、種族、背景等，都可以參與建立社會資本。基金希望可以鼓勵更多市民向前走多一步，為自己社區出一分力，令小小事情都可以成就大大意義。

「區區有人情」短片系列可於社區投資共享基金網站、Facebook專頁或Youtube頻道觀看。