李鄭屋商場扶手梯逾35年「有上無落」　耗資數百萬加建上月終啟用

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-03-09 17:47

早於80年代落成的李鄭屋商場，逾35年來入口的扶手電梯均只是「有上無落」，由於舊有扶手電梯的主體結構部份相當殘舊，增建扶手電梯的工程很具挑戰性，平日居民要從一樓返回地面，只可使用兩旁的樓梯。在2018年接手李鄭屋商場的基滙資本民坊，經深入研究後決定耗資數百萬元開展工程，進行結構加固並把舊有的樓梯改建為上、下行電梯，而新電梯在上月初終正式啟用，對居民來說算是一個喜訊。

基滙資本民坊在2018年開始營運長沙灣李鄭屋商場後，團隊曾實地視察商場及會見地區不同持分者，發現眾多街坊認為商場扶手電梯「有上無落」，是他們數十年的生活的最大困擾。有見及此，團隊在活化翻新商場時把舊有的樓梯改建為上、下行電梯，而昔日電梯的中間位置改建為樓梯，整個工程歷時約6個月，耗資數百萬元。基滙資本民坊發言人表示，考慮社區需要，務求逐步改善地區設施和商場環境。發言人又指，民坊會連繫社會網絡、建設一個互助互愛的社區。

活化工程中亦包括了在李鄭屋商場加裝防滑地磚，讓街坊可以在安全的環境購物。此外，商場內的食肆亦有增加，包括增設中式酒樓、港式燒味茶餐廳和台式飲品等，以滿足不同年齡層街坊的飲食需要。團隊希望，透過工程可以便利街坊出行，為街坊提供更豐富和一站式的購物生活體驗，同時為李鄭屋帶來新景象。