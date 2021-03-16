觀塘重建｜巷內小販獲安置「裕民市集」　未登記工匠憂何去何從

撰文： 曾鳳婷 最後更新日期： 2021-03-16 21:42

觀塘巿中心重建計劃啟動至今14年，不少商戶早已搬離，但仍有部分工匠未知悉何去何從。觀塘區議會最新文件透露已有16名受重建影響的街邊檔小販已經登記為持牌小販，署方將安排他們選擇遷入新的「裕民巿集」或繼續於後巷營商，有鞋匠表示巿道疲弱，加上一直在街邊擺檔，未知如何選擇，希望署方詳細講述搬遷安排，亦有錶匠指當年不在港錯過登記，擔心被署方視為無牌小販驅趕，希望盡快登記發牌。

市建局07年啟動觀塘重建計劃，開展第五期重建計劃中，大部份裕民坊商户及住户相繼搬離，當時仍有部份裕民坊經營多年的街邊檔工匠未獲發牌，多次向食環署爭取登記在名單內。

根據食環署今日(16日)向觀塘區議會提交有關觀塘重建的最新文件，截至今年2月底，共有16個受重建項目影響的街邊檔小販，向食環署登記為固定攤位持牌小販，他們主要從事靠牆攤檔、理髮、報紙及工匠等小販類別，分佈於康寧道、牛頭角道、月華街、宜安街、物華街、崇仁街、雲漢街及輔仁街等橫街窄巷經營，地點不甚理想，亦衍生環境衞生問題。

食環署表示，為改善區內後巷環境衞生，經詳細審視有關小販地點的經營環境後，建議作出一次性遷置安排，將16名持牌小販可遷往「裕民市集」內繼續經營，食環署會與上述16名持牌小販進行會面，確認他們的遷置意願。所有接受有關遷置計劃的持牌小販，將會按一貫程序為他們編配新的攤位，讓他們在「裕民市集」按照相關法例及持牌條件繼續經營。

鞋匠憂入舖後競爭力大不如前

在裕民坊經營逾三十年，有斗零踭聖手之稱的鞋匠福嫂，去年1月成功獲得工匠牌照，獲發牌位置位處康寧道後巷，其後遷進後巷短短一星期內，生財工具和客人交托修補的鞋子突然不翼而飛，經向食環署及外判清潔公司查詢後，兩邊同樣否認與事件有關，一度無法維持生計，其後獲好心市民斥資提供生財工具，加上事件在社會迴響大，最終獲政府安排在裕民坊面向觀塘道的舖位（即往藍田的公共小巴總站旁位置）經營至今。

在裕民坊經營逾三十年，持牌小販福嫂暫被安置在往藍田的公共小巴總站旁位置。（曾鳳婷攝）

福嫂指，去年十一月時，市建局職員告知她日後可搬往裕民市集，上述舖位將於今年4月中便會被收回，若然她不答允，將有機會再次被安排到後巷。她對搬入巿集表現患得患失，擔憂昔日街邊修鞋的營商模式難以複製至舖內，加上入舖後要按月交租，難免要加價補貼成本，變相削弱營商競爭力，但若不搬繼續在後巷做生意，又怕重演生財工具被丟的事件，目前仍在考慮當中，「始終如果收貴咗，啲人自然會去其他平啲嘅鞋檔，客少咗，收入都會少。」她指出現時市道較差，無法預計搬進市集後的生意狀況，希望政府部門能詳細說明有關安排。

錶匠申請牌照多年未有回音

另一位在裕民坊附近擺檔，至今仍未獲得發牌的錶匠佘先生稱，食環署2009年進行全港性工匠統計調查時，他碰巧不在香港，故在當年未有被登記在名單內，目前仍是無牌小販的身份。

另一位在裕民坊附近擺檔董錶匠佘生則至今仍未獲得發牌。（曾鳳婷攝）

他稱今年初曾有食環署人員致電，聲稱會確認其身份和發牌相關資料，但當時人員未有透露會何時發牌，至今杳無音訊，眼見其他工匠搬入裕民巿集在即，對日後去向感到憂心，現階段只能「見步行步」，每日來回裕民坊不同的地點擺檔，促請政府儘快發牌，讓他覓得地方容身，繼續以錶匠身份營商。

觀塘區議會主席蔡澤鴻指，食環署在今日（16日）的食物、 環境及衞生委員會中提到，署方會陸續找尋已登記持牌小販說明搬遷安排，強調會讓他們自己選擇是否遷至市集或是留在原址。若小販願意搬遷至市集，只需要每年交一次牌照費即可，費用視乎牌照類型釐定，金額大約每年6000元左右。

蔡澤鴻相信，食環署安置方案未必適用於每一個持牌小販。他解釋：「喺街邊啲報紙檔，市民習慣咗定點光顧，如果搬入市集，其實就唔係咁適合。相反，一啲理髮小販，搬入舖後衛生方面會比較理想。」

對於未獲發牌的工匠，蔡澤鴻稱一直與食環署積極溝通，署方未有一口拒絕日後再重新登記於名單內。他今天會中再次反映有關問題後，署方表示會繼續跟進，暫時未知進一步安排。

食環署表示會陸續去找持牌小販去說明搬遷安排，強調會讓他們自己選擇是否遷至市集或是留在原址。食環署亦表示，若小販搬遷到市集，只需要每年交一次牌照費即可，視乎牌照類型，費用約在6000元左右。（圖片由裕民坊Yue Man Square (YM2)提供）

自觀塘區重建工程展開，逾百檔持牌固定小販，2017年先從物華街臨時市場搬到屬臨時性質的同仁市集，待商場「YM2」落成後，按原定計劃下月遷至全新的「裕民市集 Yue Man Hawker Bazaar」內繼續營業。「 裕民市集 」 內設有 135個空置攤位，足以容納受重建影響的113名持牌小販以及16名獲食環署登記的受觀塘重建影響的街邊持牌小販。另外，商場「YM2」特設「裕民里 Yue Man Lane」，將邀請因重建計劃遷移的小店在上址復業，售賣日常用品、服飾、經典小食及家居服務等。