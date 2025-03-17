調景嶺18米銅喉1個月內疑兩被盜！無剪斷痕跡　方國珊促加裝天眼

國際銅價持續飆升，倫敦金屬交易所（LME）期銅價格更一度突破每噸1.1萬美元（約8.6萬港元），銅價高企下，本港卻接連發生多宗偷銅喉事件。據了解，將軍澳調景嶺的彩明街翠嶺里遊樂場有銅水喉管失竊，被盜走的銅喉長約18米、直徑約3厘米，剩下的喉管沒有剪斷痕跡。讀者李先生向《香港01》表示，該銅喉1個月內被偷走2次，首次是農曆新年前一個月，惟水管重新安裝後，於農曆新年前數天再被盜，故至今未有再裝。



西貢區議員方國珊批評涉案者的行為缺德，促請相關部門加裝閉路電視及鐵絲網，避免同類事件再次發生。



調景嶺彩明街翠嶺里遊樂場有銅喉懷疑兩度被盜，剩下的喉管沒有剪斷痕跡。（讀者提供圖片）

調景嶺彩明街翠嶺里遊樂場有銅喉懷疑兩度被盜，剩下的喉管沒有剪斷痕跡。（讀者提供圖片）

調景嶺彩明街翠嶺里遊樂場有18米銅喉被盜，現場喉管中空了一大截，供水系統亦無法使用。（讀者提供圖片）

翠嶺里遊樂場18米銅喉兩度被偷

發生偷銅喉事件的地點是調景嶺彩明街翠嶺里遊樂場，失竊的銅喉長約18米，主喉用於植物灌溉及清洗場地。銅喉被盜後，現場喉管中空了一大截，供水系統亦無法使用。

方國珊促請相關部門加裝閉路電視及鐵絲網，避免同類事件再次發生。（資料圖片／吳綽詩攝）

方國珊指出，近月全港發生多宗「偷銅喉」事件，今次失竊位置是都會駅停車場入口的角落位，形容「終於燒到埋嚟呢邊（將軍澳區）」，又批評涉案者的行為十分缺德，損人不利己。她指，重新安裝水管的費用不菲，促請相關部門加裝閉路電視及鐵絲網，並期望康文署及警方加強巡視場地，避免同類事件再次發生，形容「直到現在都沒有水用。」

翻查資料，近日全港的確發生多宗偷銅喉事件：本月8日愛秩序灣遊樂場3段共約100米長的銅管被偷走；上周三（12日）中環卑利街有5節長約6米的銅喉被盜，共值5,000元。

賊人3個月內， 總共偷去總長約2,500米銅喉，總值超過港幣100萬元。 （資料圖片／梁偉權攝）

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警方早前召開記者會拘兩越南籍男賊 據悉近期銅價飆升3倍

警方周三召開記者會指已拘捕5人，包括2名越南籍男賊、及接贓回收店的2女1男職員，涉嫌在多區的公園及後巷盜取銅喉，共涉及22宗案件，總值超過102萬元。

案情指，賊人於晚上時間犯案，先乘坐公共交通工具到犯案地點附近踩線，直至晚上以剪鉗及螺絲批等工具破壞銅喉接駁口，再將銅喉放進大型麻布袋，及後前往大角咀一個五金回收站，售賣贓物以換取金錢。據悉，近期銅價大幅飆升3倍，偷銅案疑因此增加。