基督教家庭服務中心70周年　將推照顧者流動車提供全面支援減壓力

創立於1954年的基督教家庭服務中心，去年踏入70周年誌慶，並以「一家．為眾」作主題，開展多個活動，期望透過多元服務凝聚各界，團結內外，回應社會需要，並將「家庭及愛」的核心價值持續宣揚。



基督教家庭服務中心「家在一起．幸福有里」70周年服務巡禮，出席嘉賓包括勞工及福利局局長孫玉菡及房屋署署長李佩詩等人。（圖片由基督教家庭服務中心提供）

逾50人組成共融合唱團 工作坊與眾同樂

基督教家庭服務中心早前於將軍澳新都城中心舉辦「家在一起．幸福有里」70周年服務巡禮，出席嘉賓包括勞工及福利局局長孫玉菡及房屋署署長李佩詩等。由去年3月開始，基督教家庭服務中心已舉辦多個慶祝活動，董事會主席李日誠牧師希望未來繼續回應社會需要及政府政策，為市民服務。

超過50名長者、幼稚園學生、青少年及殘疾人士組成的「C家合唱團」進行表演。（圖片由基督教家庭服務中心提供）

當日的服務巡禮有多個精彩表演，包括由超過50名長者、幼稚園學生、青少年及殘疾人士組成的「C家合唱團」進行歌唱表演；青年服務「風青劇團」的話劇表演，劇目名為「70共里」，講述一名照顧者獲得社區服務支援的經歷。同場亦有舉辦親子工作坊，讓公眾體驗不同的社區服務。

青年服務「風青劇團」進行話劇表演，講述一名照顧者獲得社區服務支援的經歷。（圖片由基督教家庭服務中心提供）

推出照顧者熱線及流動車 一站式全面支援照顧者

此外，基督教家庭服務中心亦有提供醫社合作、扶貧服務、精神健康及照顧者支援四大服務範疇。例如「基層就業支援計劃」，透過培訓及就業指導，增強基層人士的工作能力；醫社合作則在保健、復康及健康服務提供全面支持；精神健康方面是學習自我關懷，構建一個友善社會。未來，基督教家庭服務中心會推出照顧者快線及照顧者流動車，提供一站式家庭服務，全面支援照顧者。

場內設有攤位介紹有關提供予殘疾人士的社區服務內容。（圖片由基督教家庭服務中心提供）