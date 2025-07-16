將軍澳唐俊街與寶邑路設對角行人過路處　陳美寶：或影響附近交通

現時部份十字路口已設對角行人過路處，運輸及物流局局長陳美寶今日（16日）在書面答覆立法會議員提問時指，若在將軍澳唐俊街與寶邑路交界十字路口增設對角行人過路處，須於燈號運作上作較大的調整，或會影響該路口及附近一帶交通。



將軍澳唐俊街與寶邑路交界十字路口。（資料圖片）

將軍澳唐俊街與寶邑路交界十字路口。（資料圖片）

將軍澳唐俊街與寶邑路交界十字路口。（資料圖片）

將軍澳唐俊街與寶邑路交界十字路口。（資料圖片）

陳美寶：涉及路口的對角距離較長 需減減少行車綠燈時間

陳美寶指，運輸署在評估個別路口是否適合加設對角行人過路處時，須照顧不同道路使用者的需要，並審慎考慮個別路口的交通特性，包括車流、人流、路口布局等因素，小心檢視路口的車輛通行能力及對附近一帶交通的影響，並探討不同的工程方案，以確立其可行性。

就將軍澳唐俊街與寶邑路交界十字路口而言，她指該路口的對角距離較長，車流亦較為繁忙，增設對角行人過路處須於燈號運作上作較大的調整，如減少行車綠燈時間，方能讓行人有足夠時間安全完成對角過路的安排，這或會影響該路口及附近一帶交通。

運輸及物流局局長陳美寶（右）。（資料圖片／洪戩昊攝）

運輸署分別於去年上半年及下半年開始在沙田沙角街與逸泰街交界路口、以及尖沙咀加拿分道與加連威老道交界路口設立對角行人過路處作為試點。署方將評估在其他燈控路口加設對角行人過路處的可行性，預計可於今年下半年完成有關的評估，用以揀選新一批的合適路口。