啟德體育園「五行」童樂園開放　融金木水火土　10米高遊戲塔任玩

位於啟德體育園「北斗園」的戶外運動遊樂場正式登場。新設施包括7月啟用的有蓋硬地球場和沙灘球場，以及預計將會在第三季內登場的多功能網球場，親子遊樂空間「五行童樂園」亦於今日（8日）開放給予公眾使用。



「水區」水上嬉戲區。（廖雁雄攝）

以金、木、水、火、土劃分為五大區域

「五行童樂園」主題兒童遊樂空間，設計靈感來自宋代鹽田景觀，並融入「金、木、水、火、土」五行概念，劃分五大主題區。開放時間為早上9時至晚上9時。

呼應啟德獨特的地理特徵和歷史，「五行童樂園」有高低起伏的小山丘，並以黃色、綠色、藍色、紅色和橙色代表五行。設施亦會透過不同材質展現五行的基本形態，並結合無障礙設計元素，刺激小朋友的感官發展，啟發他們對宇宙的洞察。

例如紅色的「火區」會為小朋友提供一些電子裝置。裝置會隨着小朋友一直轉動圓球而亮燈。「木區 」則採用木的元素和顏色，及樹木的綠色去為主題呈現。亦設有互動投射裝置，將遊戲投射到地面，讓小朋友享受互動樂趣。

同時，「火區」和「木區」設有兩座超過10米高的遊戲塔。「水區」則設有水上嬉戲區，讓小朋友盡情嬉戲。「金區」的遊戲設施較小，專為2至5歲等年齡較細的小朋友設計。「土區」則提供沙池、攀石牆和繩網，鼓勵小朋友探索。

園內設有共融設施 供傷健兒童使用

園內同時為傷健共融打造友善環境。如園內的沙池和跳彈床，讓有傷健的兒童也能體驗到一樣的樂趣。

啟德體育園行政總裁莊澤基、九龍城區議員張景勛等出席「五行童樂園」開幕典禮。（廖雁雄攝）

有蓋硬地及戶外沙灘球場適合多種新興運動

除今日啟用的「五行童樂園」外，啟德體育園「北斗園」新戶外設施亦包括已於上月啟用的有蓋硬地球場和沙灘球場。有蓋硬地球場能夠進行多項新興運動，包括三人籃球、五人足球、手球等。沙灘排球場則擁有舉辦世界性賽事的場地規格。球場同時可舉行兩場沙灘排球賽事，亦適合舉行沙灘網球及沙灘足球等活動。同時場地亦配備了灑水降溫系統及沖洗設施，去提升市民同運動員嘅使用體驗。

沙灘球場可以同時進行兩場沙灘排球賽事，適合舉行沙灘網球及沙灘足球等活動，場地亦配備灑水降溫系統及沖洗設施。（廖雁雄攝）

多功能網球場預計第三季內登場

預計將於第三季內登場的多功能網球場，則設有三個標準場。球場採用靈活設計，可以轉換為籃球場或排球場。平時可以用作訓練和社區活動，以及可供在啟德體育園舉辦大型賽期間進行熱身的場地。

啟德體育園行政總裁莊澤基。（廖雁雄攝）

啟德體育園行政總裁莊澤基表示，五行童樂園目的是激發孩子們無限的創造力，鼓勵孩子們進行身體鍛鍊，並培養基本的社交互動，希望孩子們能在一個精心安全的環境中進行挑戰自我，結交新朋友，解決問題，並在遊玩中盡情享受快樂。