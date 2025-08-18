大帽山交通｜九巴51號線8.24起准改雙層巴載客　每小時載客量倍升

大帽山登山客有增無減，駛經大帽山的九巴51號線於假日經常滿座，不少遊客需等待至少兩班車方能登車，51號線盛傳由單層巴轉用雙層巴多年，今日（18日）終有新消息。運輸署表示，已批准來往荃灣如心廣場至上村（循環線）的九巴第51號線，由本月24日起改以雙層巴士接載乘客，令繁忙時段每小時最高可載客量由約250人倍增至約500人，可望疏導秋冬行山旺季及長假期間可能出現的人流。



九巴上月完成51號線雙層巴士接載乘客路面測試。（運輸署Agent T Facebook）

不論經荃錦公路或青山公路入口，現時有不同巴士和專線小巴路線到大帽山郊野公園。其中，來往荃灣（如心廣場）至上村（循環線）的九巴第51號線是不少遊客和遠足人士選乘的專營巴士服務。

運輸署在社交平台表示，為應對乘客需求，團隊一直與專營巴士營辦商及相關部門緊密合作，選取適合行駛荃錦公路的雙層巴士型號，同時在不影響樹木主體的前提下，修剪荃錦公路沿途部份位置伸出行車道上空的樹枝和雜木，以便考慮改以雙層巴士代替現時的單層巴士服務該線乘客，適度增加運力。

上述特別修剪工作已經完成，九巴上月亦完成路面測試。運輸署已批准該線由8月24日起改以雙層巴士接載乘客，令繁忙時段每小時最高可載客量由約250人倍增至約500人，可望疏導秋冬行山旺季及長假期間可能出現的人流，做好公共運輸服務的部署。

