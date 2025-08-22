何永賢訪彩虹邨文創畫廊　指屋邨文創可作手信　有「大把生意」做

房屋局局長何永賢日前到訪彩虹邨「拾參畫廊」，宣傳「共築．創業家」計劃下的商舖，並鼓勵計劃參與者研發更多產品，稱未來屋邨文創有「大把生意」可做。



何永賢日前到訪彩虹邨「拾參畫廊」，宣傳「共築．創業家」計劃下的商舖，並鼓勵計劃參與者研發更多產品，稱未來屋邨文創有「大把生意」可做。（何永賢Facebook）

房委會推出的「共築・創業家」計劃，向35歲以下的青年提供7個月免租金商舖，旨在為有志創業的年輕人提供創業機會，甚受歡迎。何永賢今日發文表示，「共築．創業家」已獲16家商界代表參與，連同房委會提供的12間商舖，計劃將提供超過60間商舖及快閃店。

「拾參畫廊」為「共築．創業家」計劃下的商舖之一，由兩位年輕人John和Rachel開設，現時在彩虹邨售賣與屋邨相關的文創產品，包括屋邨畫作進行印製的T恤、帆布袋、磁石貼等。

何永賢帖文中指出，有見彩虹邨為遊客的熱門打卡點，便在展覽屋邨重建資訊的「彩虹生活館」旁開拓出舖位，將售賣屋邨文創產品、原本位於水泉澳邨的「拾參畫廊」搬到彩虹邨，讓該創業計劃更好地與潛在客戶配對。她冀望，未來遊客在球場拍完相片後，還可以到「彩虹生活館」回味屋邨特色，並在旁邊的「拾參畫廊」買屋邨文創產品作為手信。

另外，何日前到訪「拾參畫廊」，與負責人交流，建議他們可考慮研發更多產品，例如手巾、絲巾和襪，還有杯墊和收納包等，「買極都不夠」的東西。何永賢表示，190多條屋邨中，很多都有特別的風格與特色，相信屋邨產品未來「大把生意」可做。

何亦指，原本以為店舖主打遊客生意，後來發現也很受街坊歡迎，有市民路過特意入去選購商品，大讚非常吸引，並稱沒有想過屋邨會有這樣的特色店舖。