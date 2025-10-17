賽馬會薄扶林公眾騎術學校重建後重開　增設全天候室內沙圈

賽馬會薄扶林公眾騎術學校經過全面重建工程後重開，周四（16日）舉行開幕典禮。學校換上全新面貌的騎校，馬房擴充，並增設全天候室內沙圈等設施，馬會表示可為公眾帶來更優質的學習環境，進一步推動馬術運動發展，並為有需要的傷健人士提供策騎治療。



馬會薄扶林公眾騎術學校始建於1978年，重建工程後於9月起試運。（馬會提供圖片）

馬會薄扶林公眾騎術學校新建的全天候室內沙圈，可供公眾人士、專業騎手及傷健騎手進行策騎訓練。（馬會提供圖片）

馬會管理及營運三間公眾騎術學校，每年合共服務約6萬人次。其中，薄扶林公眾騎術學校始建於1978年，由馬會捐款支持營運，為大眾提供接觸馬匹及馬術運動的機會。學校於2022年展開全面重建工程，並獲馬會慈善信託基金捐款3.75億元支持。

全新的馬房共設有38個馬格，配備空調系統。（馬會提供圖片）

主禮嘉寶參觀馬會薄扶林公眾騎術學校新設施。（馬會提供圖片）

馬會表示，薄扶林公眾騎術學校重建後設施優化，包括：馬房擴充至38個馬格，增設全天候室內沙圈、模擬馬匹等，令人馬免受天氣影響，課堂安排更具彈性；學校活動亦更趨多元化，新增馬房參觀等，讓更多公眾有機會認識馬匹。

重建工程同時加強騎術學校的無障礙及安全設計，以進一步支持學校為殘疾人騎手，包括香港傷健策騎協會的學員提供騎術訓練、作策騎治療之用。與其他馬會公眾騎術學校一樣，部分「香港賽馬會退役賽駒駿展新生計劃」下的馬匹，亦獲調配到薄扶林公眾騎術學校，在策騎課堂中使用，協助牠們展開「第二職業」。

出席開幕典禮的主禮嘉賓來賓及騎術學校人員合照（馬會提供圖片）

(左起 )傷健策騎協會主席楊存洲、馬會行政總裁應家柏、署理勞工及福利局常任秘書長陳偉偉、馬會主席廖長江、傷健協會主席何永煊及殘疾人奧運香港馬術運動員謝佩婷，出席香港賽馬會薄扶林公眾騎術學校開幕典禮。（馬會提供圖片）

馬會及馬會公眾騎術學校有限公司主席廖長江於典禮致辭時表示，薄扶林公眾騎術學校重建後，為公眾提供更優質、現代化的學習環境，讓更多市民接觸馬匹、學習騎術，進一步普及馬術運動，從中發掘具潛質的青年騎手，培育他們成為馬術精英。

署理勞工及福利局常任秘書長陳偉偉、廖長江、賽馬會行政總裁及公眾騎術學校董事應家柏、香港傷健策騎協會主席楊存洲和香港傷健協會主席何永煊教授，以及代表香港出戰四屆殘疾人奧運會的馬術運動員謝佩婷，都有出席今日典禮。

馬會及公眾騎術學校有限公司主席廖長江在薄扶林公眾騎術學校「拉頭馬」。（馬會提供圖片）

馬會及公眾騎術學校有限公司主席廖長江表示，馬會薄扶林公眾騎術學校重建後，為公眾提供更優質、現代化的學習環境，進一步推廣馬術運動。（馬會提供圖片）

馬會一直致力推動馬術運動發展，包括成立公眾騎術學校，及於2008年北京奧運會後成立馬會馬術隊，培育香港精英騎手。於2016年，馬會與中國香港馬術總會合作，成立「香港馬術精英計劃」，為騎手提供馬術專才指導和全方位的專業團隊支援服務；計劃於2017年擴展至殘疾人馬術騎手。馬會亦與馬術總會及香港體育學院合作於2019年推出「香港賽馬會青少年馬術發展計劃」，培育未來人才；計劃於2022年進一步擴展，成立馬會青少年馬術隊（內地），以支援駐內地有潛質的香港年輕騎手。