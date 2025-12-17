麻雀普查｜推算市區有22.7萬隻樹麻雀　較去年多2.3%　4區跌幅大

香港觀鳥會今日（17日）發布「第十屆全港麻雀普查」結果，顯示目前香港市區約有22.7萬隻樹麻雀，較去年上升約5,000隻，微增2.3%。麻雀密度最高的地區為元朗區，每條路線平均約有100隻，隨後是屯門區和沙田區。



然而，部份地區及不同土地用途出現跌幅值得關注，包括中西區、灣仔區、東區及深水埗區麻雀密度有明顯下降趨勢，跌幅原因未明，而工業、商業及農業用地的麻雀密度亦錄得下降趨勢，觀鳥會稱團隊未來將展開更多研究。



香港觀鳥會公布全港麻雀普查結果。圖為觀鳥會助理教育經理余暢恒（左）及觀鳥會研究主任謝日朗（右）。（香港觀鳥會提供）

香港有幾多麻雀？

香港觀鳥會在今年5月10日至24日進行「第十屆全港麻雀普查」，覆蓋全港18區6個用途土地，包括住宅區、商業區、工業區、康樂及休憩區、農業區和鄉村地區。觀鳥會共招募了315名市民作為義務普查員，他們於早晨按照劃定的80條約1公里路線進行麻雀數量統計。結果顯示，香港市區約有22.7萬隻樹麻雀，較去年微增2.3%。

香港邊區最多麻雀？

結果顯示，麻雀的密度最高地區為元朗區，區內每條路線平均約有100隻，隨後是屯門區和沙田區。最多麻雀的土地是康樂及休憩區，估算達8.9萬隻，佔全港麻雀總數的近40%；其次為住宅區和鄉村區。

樹麻雀幼鳥（©Anson Tse/香港觀鳥會）

觀鳥會研究主任謝日朗表示，連續八年來，香港的麻雀數量大致保持在21至26萬隻之間，顯示整體趨勢穩定。而十年來的持續監察，建立了麻雀數量的基線數據，可作爲麻雀於香港的一般數量水平及自然波動幅度的參考，爲未來辨識異常變化提供可比較的基礎。

邊區麻雀減少？

然而，他也指出，部份區域的麻雀密度下降，在十八區中，有四區呈明顯下降，其中三區於港島、另一區為深水埗，而工業、商業及農業用地的麻雀密度亦錄得下降趨勢，但原因仍有待研究，變化亦未構成全港趨勢。

觀鳥會：麻雀普查建立了一個跨世代持續參與的公民社群

觀鳥會指，十年來普查累積超過2,600參與人次，參加者年齡橫跨6歲至80歲，其中超過120人曾參加過兩次或以上，最多更參與達七次，且今年參加人數達315人，連續三年錄得升幅，再創下疫後新高。觀鳥會助理教育經理余暢恒強調，活動不僅累積了大量數據，還建立了一個跨世代的持續參與的公民社群。

麻雀普查員訓練（©Chan Long Hei）

未來，觀鳥會計劃擴大「城市雀鳥普查」，增加調查對象，包括噪鵑、喜鵲、八哥和黑領椋鳥，為香港城市生物多樣性提供更多資料。此外，他們呼籲社會各界采取生態友善措施，推動城市生物多樣性保育。

「全港麻雀普查」將於明年春季再次招募市民參加，預計在5月進行，並鼓勵不同年齡及背景的市民一起參與，共同建立城市雀鳥數據庫。