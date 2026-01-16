漁護署周末辦狗隻領養嘉年華　市民可現場申領或續領狗隻牌照

漁農自然護理署今日（16日）表示，將於本周末（17日及18日）在港島南區數碼港商場舉辦「Let's Go! 寵愛升級旅程」狗狗領養嘉年華，活動免費入場，市民可攜同狗隻參與。漁護署指，嘉年華目的是鼓勵有意飼養寵物的市民領養被遺棄或無人認領的動物，同時推廣做一位負責任寵物主人的理念。



「Let's Go! 寵愛升級旅程」狗狗領養嘉年華將於本周末，由上午11時至下午6時在數碼港商場舉行。活動由漁護署主辦，合辦機構包括長洲愛護動物小組、香港拯救貓狗協會、保護動物慈善協會、Paws United Charity、保護遺棄動物協會、愛護動物協會及Team for Animals in Lantau South。

漁護署指，參加嘉年華的市民可親自接觸待領養的狗隻，此外，狗隻飼養人可以在現場申領或續領狗隻牌照。活動還設有獸醫諮詢服務、狗狗遊樂場、虛擬現實遊戲體驗、攤位遊戲、互動教育展覽以及寵物主題手作坊等多元化活動。參加活動的狗隻必須持有有效狗隻牌照（除即場申領的狗隻外），已接種狂犬病疫苗並植入晶片，亦需妥善管束。

漁護署表示，署方一直大力鼓勵市民透過合作的動物福利機構領養被遺棄或無人認領的動物。所有經漁護署接收並獲獸醫評估為健康的動物，將被轉交至夥伴動物福利機構供市民領養。此外，漁護署亦為經由這些機構領養的貓、狗或兔子提供免費的絕育服務。