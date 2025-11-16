繁殖場棄110隻柴犬　義工接走急尋暫託支援、領養：大多老弱殘兵

有犬隻繁殖場近日懷疑因為被收地，棄養110隻柴犬。獨立動物義工怪獸家族星期六（15日）表示與多個動物保護團體已接走全數柴犬，大部分偏瘦，部份健康情況較差。現時怪獸家族正暫託其中58隻柴犬，希望找到其他機構接手照顧部分，稍後亦會安排公開領養。



獨立義工「怪獸家族」聯同多個動物保護團體，從一個柴犬繁殖場接走110隻狗狗及1隻貓。（怪獸家族Facebook）

怪獸家族指柴犬大多是「老弱殘兵」，但性格良好、親人，而晶片狗牌事宜則在處理中，故未知道狗隻的確實年齡。（怪獸家族Facebook）

有繁殖場近日懷疑因被收地棄掉場內柴犬，獨立義工「怪獸家族」星期六（15日）在社交平台表示，連續兩天在一間柴犬繁殖場清場，最終接走110隻狗狗及1隻貓。

我由頭到尾原本淨係打算接20隻，過程中出現咗太多問題，甚至乎一度可能接不走全部柴柴！幸好最後110隻柴犬都平安到場！ 獨立義工「怪獸家族」

怪獸家族表示110隻柴犬普遍偏瘦、有些健康情況較差。當中有53隻柴犬已由其他義工及團體收留，部分去了收費暫託場，餘下58隻則由怪獸家族照顧。

急尋機構義工接收 稍後將安排領養

怪獸家族指目前仍與各大機構義工溝通，希望可以幫忙接走柴犬。他們指大多柴犬是「老弱殘兵，但性格良好、親人」，仍在處理植入晶片及狗牌事宜，故未知道狗隻確實年齡。

怪獸家族呼籲如有心人想領養，又不太介意年齡、樣貌，可聯絡他們商討，稍後亦會安排公眾領養。