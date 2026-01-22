樓宇安全｜VTC辦免費講座解構消防維修　業主法團必知驗樓重點

近年社會對住宅樓宇老化及消防隱患高度關注，大廈維修及消防升級工程成為不少業主及法團難題。為協助公眾掌握最新法規及實務知識，職業訓練局（VTC）將於1月31日舉辦名為《建築物消防安全及維修初階》的免費講座，由專家講解強制驗樓計劃（MBIS）要求及日常保養貼士。



專家拆解強制驗樓及日常保養

是次講座由 VTC 相關範疇的專家主持，講解住宅消防及建築安全法例與相關責任，亦會解構政府「強制驗樓計劃」（MBIS）的具體要求，讓業主了解自身責任，避免誤墮法網。

此外，講座亦會分享住宅基本消防裝置的日常維護知識，並簡介建築物及防火物料的測試標準。主講專家同時會分享日常安全管理及事故應變策略，助法團及物管人員提升大廈安全管理水平。

實體網上同步進行 名額有限

是次講座將於2026年1月31日（星期六）上午舉行，費用全免。活動將採用「雙軌模式」，參加者可選擇親臨香港專業教育學院（摩利臣山）或透過網上直播參與。講座歡迎業主立案法團成員、物業管理從業員、住宅業主及有興趣人士報名。名額有限，額滿即止。

講座詳情

日期： 2026年1月31日（星期六）

時間： 上午10時30分至下午12時30分

地點： 香港專業教育學院（摩利臣山）鵬程堂（灣仔愛群道6號）

形式： 現場參與 或 網上同步直播

語言： 廣東話

報名及詳情： www.vtc.edu.hk/cpe/talk2026