九龍專線小巴74及74S線合併　議員關注長期虧損　憂未來無人投標

小巴營辦商「駿浩專線小巴有限公司」因財政問題，將於本月27日（周五）起停辦九龍專線小巴74及74S號線，並由「金匙有限公司」接手，但班次改為15分鐘一班車，運輸署稱會檢視兩條小巴線及其合併後的營運情況，制定合適的路線方案，按機制處理有關路線服務甄選新營辦商的招標工作。



九龍中立法會議員楊永杰表示，該兩條小巴線長期虧蝕，擔心屆時未必有營辦商願意投標。他關注該兩條小巴線是前往何文田山的唯一公共交通工具，期望當局至少保留其中一條線，招標時沿用「賺錢路線搭豬頭骨」組合方式，讓營辦商維持收入。



小巴營辦商「駿浩專線小巴有限公司」因財政問題，由2月27日（周五）起停辦九龍專線小巴第74及74S號線，並由「金匙有限公司」接手，但班次改為15分鐘一班車。圖片並非涉事小巴線。（鄭子峰攝／資料圖片）

運輸署向油尖旺區議會提交的文件顯示，署方早前接獲小巴營辦商「駿浩專線小巴有限公司」通知，指基於公司財政狀況，將於2月27日（周五）起停辦九龍專線小巴74及74S號線，以及聯合營運CX1號線。聯合營運CX1號線的另一營辦商將派車輛營運該專線，服務水平維持不變。

至於74及74S號線，運輸署表示曾去信區內多個專線小巴營辦商營運， 最終只有「金匙有限公司」有意營運，惟基於車輛及人手資源的考慮，署方採納金匙的建議，合併74及74S號兩條路線行走。

運輸署在文件提及，兩條小巴線經合併後，能覆蓋原有兩條路線的大部份服務範圍，包括九龍站、西九龍文化區、佐敦、油麻地、旺角及何文田山等地，不過，服務時間稍為縮短，車站位置與原有安排大致相同，收費維持不變，全程收費為7.8元。

運輸署指，會檢視兩條小巴線及其合併後的營運情況，制定合適的路線方案，按機制處理有關路線服務甄選新營辦商的招標工作。

小巴營辦商「駿浩專線小巴有限公司」因財政問題，由2月27日（周五）起停辦九龍專線小巴第74及74S號線，並由「金匙有限公司」接手，但班次改為15分鐘一班車。圖片並非涉事小巴線。（資料圖片）

九龍中立法會議員楊永杰表示，據他向運輸署了解，該兩條小巴線長期虧蝕，涉事營辦商因清盤而終止服務。他得悉運輸署尋找臨時營辦商時「花了好大力氣」，才有營辦商接手，而兩條小巴線合併後班次會較以往疏落，改為15分鐘一班車，因臨時營辦商未必能調配太多車輛。

他關注，該兩條專線小巴是前往何文田山的唯一公共交通工具，該處人口約有4至5萬，繁忙時間偶爾會出現排長龍的情況，他希望營辦商能加密繁忙時間的班次。

他預計運輸署半年後才開始招標，惟擔心該小巴線依然虧損，屆時未必有營辦商投標。他希望至少保留一條小巴線，而屆時重新招標，冀運輸署繼續用「賺錢嘅線搭豬頭骨組合方式」，讓營辦商經營維持收入，避免因虧損而不經營該小巴線，同時設法協助營辦商增加收入。

根據運輸署文件，合併後將改為74號線，來往九龍站及旺角聯運街，途經何文田山。當中5個原有上落客站會取消，包括洗衣街近旺角東站天橋、太子道西旺角警署對面等；另新增3個替代上落客地點，包括弼街近旺角東站天橋、西洋菜街始創中心斜對面等。

根據運輸署文件，合併後將改為第74號線，來往九龍站及旺角聯運街，途經何文田山。

根據運輸署文件，合併後將改為第74號線，來往九龍站及旺角聯運街，途經何文田山。