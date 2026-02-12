赤柱死城｜海濱小賣亭近清零　食環署招意向書研引入單一營運者

赤柱海濱小賣亭自疫情後淪為死場，根據政府資料，該處空置率過去三年持續上升，截至去年底更達100%。食物環境衞生署今日（12日）邀請市場在未來四個月就赤柱海濱小賣亭的未來營運提交意向書。食環署指，小賣亭可以改變經營模式，如引入單一營運者，或設置寵物友善休憩區等，打造成受市民和旅客歡迎的全新場地。



赤柱海濱小賣亭2025年底空置率達100%。（資料圖片/左朗星攝）

赤柱海濱小賣亭2025年底空置率達100%。（資料圖片/左朗星攝）

赤柱海濱小賣亭2025年底空置率達100%。（資料圖片/左朗星攝）

赤柱海濱長廊的小賣亭屬食環署管理的公眾街市，前身為赤柱臨時街市，由2007年開始營運，原設有20個攤檔，提供小食和乾濕貨。

食環署表示，隨着營商環境轉變及其他因素影響，近年小賣亭人流減少，最後一名長期租戶於2025年9月1日向食環署交回攤檔。自此，食環署已透過短期租約方式出租可用的攤檔，小賣亭現有一攤檔以短期租約租出，租約自2026年1月1日起生效。

赤柱海濱小賣亭去年底空置率達100%，2月4日所見，絕大部分商鋪都空置。（左朗星攝）

赤柱海濱小賣亭2025年底空置率達100%，2月4日所見，只有一攤檔以短期租約租出。（資料圖片/左朗星攝）

食環署又說，小賣亭可以改變經營模式，引入單一營運者，營運者將負責小賣亭的日常營運，包括但不限於保持衞生、安全以及整體管理。職責包括監察場地是否清潔，以確保符合環境衞生、食物安全及其他適用的法例要求和規定，以及為顧客和攤檔經營者提供安全的購物及經營環境。

食環署續指小賣亭可透過優化座位空間、設置寵物友善休憩區，以及提供多元化的餐飲、零售及文化體驗，打造成受市民和旅客歡迎的全新場地。署方表示，期望透過是次邀請提交意向書的活動，了解市場是否有人士有興趣經營該場地。