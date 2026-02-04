赤柱死城｜海濱小賣亭出租率0變5%　大街商戶提早收舖：費事嘥電

開業約19年的赤柱海濱小賣亭自疫情後淪為死場，政府今日（4日）回覆立法議員質詢透露，該處空置率過去三年持續上升，截至去年底的更達100%。《香港01》記者今日到該處視察，發現踏入新一年，竟有咖啡店進駐，即是踏入新一年，小賣亭出租率由0%變為5%。



至於附近的赤柱大街同樣人流疏落，下午5時多已有不少店舖關門。有商戶概嘆自疫情後大街變得冷清，「碌齡（保齡球）都得」，又表示全日只做得兩三宗生意，決定提早收舖，「費事嘥電」。亦有首次到場的內地遊客感到好冷清，稱無想像中繁華，感到有點失望。



下午五時多，赤柱大街人流疏落，不少商戶已收舖。（左朗星攝）

赤柱海濱小賣亭去年底空置率達100%，記者今日在現場所見，絕大部分商舖都空置。（左朗星攝）

海濱小賣亭疫情後通關時空置率為35%

過往政府曾斥資近1億元，美化赤柱海濱，包括擴建海濱長廊等。在2007年1月，赤柱海濱小賣亭啟用，面積達1,100平方米，由20個舖位組成，出售小食及飲料等產品，取代了舊有的臨時街市。小賣亭頂部白色簷篷以玻璃纖維建成，向外伸延，偌大的簷篷令舖位前的空地形成一條有蓋行人通道，過往曾吸引不少遊客前來打卡。

不過，早年小賣亭外座位一位難求的情景已不復往返。近年小賣亭商戶相繼結業，在疫情後通關的2023年，赤柱海濱小賣亭的空置率為35%，其後於2024年，空置率大幅上升至80%，至去年更達到100%。

《香港01》記者今日到赤柱海濱小賣亭視察，發現有新商戶進駐，是一間有售賣輕食的咖啡店。（左朗星攝）

赤柱居民黃先生表示，以往逢周末、赤柱都有不少人，但現在連大時大節都無甚遊人。（梁偉權攝）

《香港01》記者今日到該處視察，發現有新商戶進駐，是一間有售賣輕食的咖啡店。據了解該店開了約三星期，是唯一開業店舖，即是踏入新一年，小賣亭出租率由0%變為5%。

居民：現在連大時大節都無甚麼遊人

搬入赤柱兩年多的居民黃先生是該店的顧客，他向記者表示，以往多遊客時，都有不少人在小賣亭旁的海濱飲啤酒、食小食等，但近兩三年遊客減少下，店舖數量就開始減少。他又表示，以往逢周末、赤柱都有不少人，但現在連大時大節都無甚麼遊人。

被問到有何刺激人流的妙計，他指以往有明星在赤柱發布會、廣告拍攝時，早一晚已有人通宵排隊搶頭位，帶旺赤柱人流，建議多舉辦活動，例如演唱會，相信可吸引到市民到赤柱。

下午五時多，赤柱大街人流疏落，不少商戶已收舖。（左朗星攝）

赤柱大街的畫店店主何小姐表示，今日全日僅做得兩三宗生意，因此決定提早收舖，「費事嘥電」。（左朗星攝）

畫店店主：大街以往都逼滿人 疫情後空蕩得「碌齡都得」

至於附近赤柱大街，同樣人流疏落，下午5時多已有商戶收舖。大街內畫店店主何小姐表示，大街以往都逼滿人，水洩不通，但自從疫情後便由盛轉衰，形容現在「碌齡（保齡球）都得」，坦言自己都想不通為何如此。她又指，今日全日僅做得兩三宗生意，因此決定提早收舖，「費事嘥電」。問到有何希望政府可以幫忙，她希望政府可以多推廣赤柱。

賣背囊的蔡先生指，「今日一蚊生意都無」，而平常周末全日亦都僅得一兩單生意。（左朗星攝）

深圳遊客王小姐是首次到赤柱大街，向記者表示「好冷清」，沒有想像中繁華，在大街僅買了雪糕，又坦言有些失望。（梁偉權攝）

赤柱大街有三分一為吉舖 賣背囊商戶：我諗都幫唔到啲咩

賣背囊的商戶蔡先生指，赤柱一直經營遊客生意，概嘆現在「生意難做」，「今日一蚊生意都無」，而平常周末全日亦都僅得一兩單生意，與高峰期相比，生意「十分一都唔夠」。他又提到，不少店舖在疫情後陸續倒閉，估計整條大街有三分一為吉舖。被問到政府可如何振興赤柱，他坦言「我諗都幫唔到啲咩」，認為在外國經濟不景令遊客減少，又指網購盛行，連本地客生意亦被搶去。

深圳遊客王小姐是首次到赤柱大街，向記者表示「好冷清」，沒有想像中繁華，在大街僅買了雪糕，又稱有些失望。