紅潮藍眼淚．多圖｜農曆新年期間多處出現　3月起至4月為高峰期

冬末春初，乍暖還寒，天文台今（22日)預料偏東氣流會在未來數日持續影響華南沿岸，本港天氣較為潮濕，日間溫暖，氣溫介乎20至26度，又是每年適合引致紅潮的藻類生長天氣。有市民在農曆新年期間，在西貢清水灣二灘（簡積大清）、南丫島石排灣、荃灣汀九岸邊等，拍攝到含有夜光藻的海水，拍向岸邊，引起「藍眼淚」現象。



漁護署資料顯示，在1975年至2025年間，3月及4月較多錄得紅潮，各累計有150左右。



有市民2月18日年初二凌晨00:42在西貢清水灣二灘拍攝到由夜光藻引起的「藍眼淚」現象。(Jessica Li拍攝及提供／Facebook專頁香港藍眼淚關注組圖片)

由夜光藻組成紅潮 晚上因海水流動而呈出現「藍眼淚」

每年到春季和暖潮濕日子，本港海域不時會出現紅潮。紅潮在日間呈褐紅色，不會發光，但若是由夜光藻組成，到晚上會因為海水流動而呈現螢光藍色，稱為「藍眼淚」，吸引不少人專程前往觀看及拍攝。

Facebook專頁「香港藍眼淚關注組」近日也活躍起來，陸續有市民上載拍攝到的「藍眼淚」相片或短片至專頁。

有市民2月21日晚上20:03，在南丫島石排灣拍攝到含有夜光藻的海水，拍打岸邊引起的「藍眼淚」情況。(FU ToNy拍攝及提供／Facebook專頁香港藍眼淚關注組圖片)

有市民2月21日晚上22:41在荃灣汀九岸邊，拍攝到含有夜光藻海拍打沙灘引起的「藍眼淚」現象。(Yuet Ba Xiu Ming拍攝及提供／Facebook專頁香港藍眼淚關注組圖片)

有市民2月22日凌晨00:30，在荃灣汀九C區拍攝到含有夜光藻的海水，拍打沙灘引起的「藍眼淚」情況。(Jimmy Lee拍攝及提供／Facebook專頁香港藍眼淚關注組圖片)

有市民2022年3月14日晚上在萬宜水庫東壩，拍攝到對出海面有大面積的「藍眼淚」現象。(Fox Cheung拍攝及提供／Facebook專頁香港藍眼淚關注組圖片)

硅藻和甲藻是最常在香港引發紅潮的水生生物品種

漁農自然護理署指出，全世界可引發紅潮的水生生物超過300種，而曾在香港引發紅潮的品種有87種。在香港浮游植物群落裏，硅藻和甲藻是兩個最常見的組別，而引發紅潮的品種大多屬於這兩個組別。

當海水裏的一些微型單細胞、浮游藻類暴發性地大量繁殖，藻類含有的色素引致海水變色，這一種自然生態現象便稱為「藻華」。漁護署指出，因應不同的藻類色素，藻華可令海水變成粉紅色、紅色、褐色、褐紅色、深綠色或其他顏色。大部份藻類不會對環境及人類構成威脅，相反它們是基層食物網的能源製造者。

1975年至2025年香港紅潮個案數目。1988年屬異常多的一年，共錄得88宗；近年則多在15宗或以下。(漁護署網頁截圖)

1975年至2025年香港紅潮季節性分佈，3月起至4月為高峰期。(漁護署網頁截圖)

近50年本港錄得千宗紅潮個案 約30宗涉及魚類死亡

根據漁護署資料，由1975年至2025年，本港水域共錄得1,020宗紅潮個案，當中只有約30宗紅潮個案涉及魚類死亡。

在過去10年，每年大概有11.4宗紅潮在香港水域之內發生，然而有害的藻華則並不是經常在本港出現及很少造成大規模的影響。當中1988年屬異常多的一年，共錄得88宗；踏入千禧年後的首五年內，明顯有較多宗，當中2005手得41宗，近年則多在15宗或以下。

1975年至2025年香港紅潮的水域分佈。(漁護署網頁截圖)

3月及4月較多錄得紅潮 過去半世紀累計各有約150宗

漁護署資料顯示，在1975年至2025年間，3月及4月較多錄得紅潮，當中3月累計有155宗，而4月累計有145宗；其他日子則以1月較多，2月及4月則各有約100宗，6至12月宗數較少，料因夏天氣嚴熱及冬季海水溫度降低和東北季候風，不利藻類生長。

香港的紅潮／有害藻華記錄（漁農自然護理署圖片)。

未來數日天氣較為潮濕 日間溫暖 有利藻類生長

天文台今日（22日)表示，預料偏東氣流會在未來數日持續影響華南沿岸，該區天氣較為潮濕，日間溫暖；隨着一道低壓槽在本周中期於華中發展並逐漸靠近廣東沿岸地區，本周後期該區間中有驟雨，局部地區可能有雷暴。

預測本周一至六（23至28日）市區氣溫介乎20至26度，前期初時有一兩陣微雨，日間短暫時間有陽光及溫暖，後期有幾陣驟雨，部分地區能見度較低，較為潮濕，相對濕度最高95%，條件有冇藻類生長。

天文台2月22日下午4時半更新九天天氣預報，料2月26日起至3月初都有雨。（天文台圖片）

天文台2月22日下午4時半更新九天天氣預報，料未來9日市區氣溫介乎18至26度。（天文台圖片）

天文台2月22日下午4時半更新九天天氣預報，料未來9日較為潮濕。（天文台圖片）

▼2025年5月10日深夜至11日凌晨0時 西貢清水灣二灘出現「藍眼淚」▼

