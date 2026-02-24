海皇路站喺邊？升級新屯門泳池今開放 輕鐵站將改名｜屯門南延綫
撰文：歐陽德浩
出版：更新：
港鐵今日（24日）公布屯門南延綫項目最新進展，其中屯門游泳池重置工程近期完成，新泳池位於屯門康樂體育中心內，今日正式開放供市民使用，包括增設全天候室內暖水池、觀眾看台座位數目增至1,200個等，而原有屯門游泳池已啟動拆卸，釋出土地以全面進行第16區站的建造工程。此外，鄰近舊泳池的輕鐵站「屯門泳池站」將改名為「海皇路站」，港鐵正展開系統及標示改動的籌備工作，預計將於今年中生效。
新屯門游泳池完成重置 位於屯門康樂體育中心內
港鐵表示，屯門南延綫項目由屯馬綫屯門站延伸，途經第16區新中途站，至屯門碼頭附近的屯門南新終點站。由於原有屯門游泳池位處第16區站選址範圍內，需要拆卸及重置，新址位於輕鐵車廠站附近的屯門康樂體育中心內。
新泳池設兩個全天候室內暖水池 觀眾看台座位1200個
港鐵項目團隊透過建築資訊模型（BIM）技術優化工程規劃，約兩年時間內完成重置工程，並為居民全面升級泳池設施。新泳池設有兩個全天候室內暖水池及4個室外泳池、室內觀眾看台座位數目增加近一倍至1,200個，以及加入更多無障礙設施。
啟動舊泳池拆卸工作 釋出土地建第16區站
港鐵宣布，隨着屯門游泳池重置工程完成，已啟動舊泳池的拆卸工作，以釋出土地全面進行第16區站建造工程，而項目另外兩個主要工程，包括屯門南站（暫名）及鐵路高架橋正全速推進。
鐵路高架橋開始建造橋身 屯門南站年內結構建造
港鐵又指，鐵路高架橋延伸段沿屯門河興建，地基及橋墩工程進展順利，已開始建造橋身結構，而屯門南站地下設施及臨時道路遷移工程已陸續完成，為未來車站結構融入社區騰出空間，車站地基工程預計年內踏入結構建造階段，鐵路延伸段將逐步成型。
輕鐵站「屯門泳池站」將改名「海皇路站」
此外，鄰近舊泳池的輕鐵站「屯門泳池站」將改名為「海皇路站」，港鐵正展開系統及標示改動的籌備工作，預計將於今年中生效，相關安排屆時會正式公布。
