愛協辦全城狗狗行善日　1300狗狗參加　港鐵首次允許寵物乘搭重鐵

香港愛護動物協會今日（3月1日）舉辦「全城狗狗行善日2026」，超過2,300人及1,300隻狗狗參加，為有需要動物籌款。為配合活動，港鐵今日推出「港鐵一日狗狗同行」開放讓寵物乘搭，為香港首個允許中小型寵物狗乘搭港鐵的活動。



港鐵推出「港鐵一日狗狗同行」活動，首次容許寵物乘搭重鐵。（愛協圖片）

香港愛護動物協會舉辦「全城狗狗行善日2026」，活動以「A Magical Journey for Paws & Purpose」為主題，環繞香港迪士尼樂園度假區步行一周，在幻想道露天廣場完結，全長5公里，並同時在此舉行寵物友善嘉年華。

港鐵亦參與活動，今日推出「港鐵一日狗狗同行」，首次允許中小型寵物狗乘搭港鐵，約1000名狗主帶同寵物乘搭。九巴亦提供專屬寵物巴士。

香港愛護動物協會舉辦「全城狗狗行善日2026」，活動大使林芊妤領導參加者熱身。（愛協圖片）

「全城狗狗行善日2026」，活動以「A Magical Journey for Paws & Purpose」為主題，環繞香港迪士尼樂園度假區步行一周，在幻想道露天廣場完結，全長5公里。（愛協圖片）

愛協會長傅明憲於頒獎典禮致辭，感謝各位參加者用行動支持愛協的動物福利工作，她表示，「全城狗狗行善日 」為每年逾4,000隻由愛協救援的動物發聲，讓牠們在等待拯救、接受治療及尋覓新家的旅程中，獲得更多關注與支持。她亦感謝港鐵及九巴積極推動人寵共融，為香港建立更友善的動物社區。