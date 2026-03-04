愛民邨50年印度橡樹樺加沙風暴倒塌　房屋署鋸樹冠復位後長出新葉

超強颱風樺加沙去年9月襲港期間，何文田愛民邨一棵50年樹齡的印度橡樹不敵強風倒下。房屋署事後指，大樹位置無法使用重型機械，故需鋸樹冠以減輕樹身重量，才能復位。



房屋局局長何永賢今日（4日）宣布好消息指，該樹近日已重新長葉，而倒下的枝幹已製作杯墊、鎖匙扣等紀念品，並派發予居民，讓長伴街坊的印度橡樹，以另一種形式存在於他們的生活當中。



愛民邨一棵50歲的印度橡樹去年九月受樺加沙吹襲後倒塌，房屋署早前鋸去樹冠為其復位，近日長出新葉。（何永賢Facebook圖片）

當局今日（4日）為愛民邨50年印度橡樹長出新葉舉行了揭幕活動，房屋局局長何永賢亦有出席。（何永賢Facebook圖片）

何永賢：透過「自然復位技術」令橡樹再生 香港首例

房屋局局長何永賢指，房屋署樹木管理組早前就愛民邨的橡樹啟動「生命再生」計劃，修剪樹冠為它「減磅」後，透過「自然復位技術」，利用樹基自重拉動樹幹，該樹幹重新立起來，是香港大型樹木自然復位的首例。

復位後，樹木管理組團隊亦有繼續照料大樹的生長，包括為它覆蓋上紗網，以免陽光暴曬影響生長，又定期檢視有沒有寄生物危害其健康。

何永賢指，經過樹木管理組團隊不懈努力與細心照顧，該樹不少位置都長出了新葉，當局今日（4日）更舉行了新「葉」揭幕活動。

+ 2

倒下枝幹製作成杯墊和鎖匙扣派給邨內居民

當日倒下的枝幹，亦經過署方與環保署、懲教署合作，由白沙灣懲教所和赤柱監獄分別製作成杯墊和鎖匙扣，向邨內居民派發。署方又安排了工作坊，由環保署及懲教署導師教導居民將部分樹枝製成衣物掛架。

她感謝房署團隊和跨部門的努力，為屋邨親手栽種出重新出發的暖心故事，讓長伴街坊的印度橡樹，可以發揮生命力，繼續守護愛民邨。

▼2025年11月16日，愛民邨印度橡樹重植兩個月的生長情況▼



▼2025年9月，愛民邨印度橡樹被強風吹塌後情況▼

