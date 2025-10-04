黃金周遇打風｜貝澳營地停開　內地客被迫提早撤離：未玩盡興就走

今年十一黃金周，內地旅客訪港掀起生態遊熱潮，除了西貢麥理浩徑、東壩及橋咀島等熱點，大嶼山貝澳營地亦是內地社交平台小紅書的熱門推介，因為免費及設施配套完善，被譽為「五星級營地」，吸引不少內地旅客一家大小自備食材來紮營，度過國慶假期。



不過，遇上颱風麥德姆來襲，天文台今午發出3號風球，營地方面通知旅客將會暫停開放，有多名旅客只好執拾物品，緊急撤離。記者下午2時半抵達時，仍有零星內地旅客在趕忙收拾行李，準備離開。有廣州旅客稱，每年都會帶小朋友來度假，原定逗留5日，如今被迫提早兩日離開，尚有近一半食材剩下，為避免浪費而需要收拾帶走，該旅客無奈表示：「今次帶埋槳板嚟玩，未玩盡興就要走喇」。



大嶼山貝澳營地因免費及設施配套完善，吸引不少內地旅客趁國慶黃金周來紮營度假。（洪芷菁攝）

營地門口的閘門上張貼了康文署的公告：「3 號熱帶氣旋警告信號現正生效。本場地已暫停開放。」 （洪芷菁攝）

位於大嶼山貝澳老圍的貝澳營地，近年受內地社交平台小紅書的熱門推介，因為免費及設施配套完善，被譽為「五星級營地」，吸引不少內地旅客一家大小自備食材來紮營，度過國慶假期。

天公不造美，颱風麥德姆來襲，天文台今午（4日）發出3號風球，場地管轄的康文署隨即貼出公告，指營地即將暫停開放，亦有營地人員通知現場多名內地旅客，營地即將關閉，故多人隨即執拾行李，陸續急忙撤離。

記者今日下午2時半抵達時，營地門口的閘門上張貼了康文署的公告：「3 號熱帶氣旋警告信號現正生效。本場地已暫停開放。」不過，現場仍有零星內地旅客在收拾行李，部份人準備離開。

營地內仍有7個帳篷未拆除，有桌面仍擺放着一些清潔用品、煮食用的卡式石油氣，另外有衣物及背囊未被帶走。同時，貝澳沙灘上仍有人在遊玩戲水。

三號風球下，貝澳營地暫停開放，仍有不少帳篷未拆除。（洪芷菁攝）

三號風球下，貝澳營地暫停開放，有衣物及背囊未被收拾走。（洪芷菁攝）

其中廣州旅客李女士一家三口前來，她指小朋友自幼稚園開始，每年都會來一次，因距離廣州較近。他們去過其他營地，例如香港的塔門、澳門的黑沙海灘及廣東省內的營地，但她指貝澳水質會較好，踏沙舒服，「最關鍵係呢邊嘅保育，同埋便民設施做得相當好。」例如，這裡有直飲水及公共衞浴服務。

廣州旅客李女士表示，小朋友自幼稚園開始，每年都會來一次。（洪芷菁攝）

另外，她亦欣賞在貝澳能體驗大自然同人類之間的和諧共處，「我哋每年嚟都會好掛住隻水牛，防住水牛嚟偷嘢食，但係又好鍾意見到佢啦，水牛唔怕人。」她表示，幸好黃金周第二日(2日)便到達營地，原定逗留玩5日，但無奈今日因颱風關係需撤退，較計畫提早了兩日。

廣州旅客李女士與丈夫正在收拾行李，準備撤離。（洪芷菁攝）

廣州旅客李女士收拾好行李，準備撤離。（洪芷菁攝）

李女士又稱，可從這裏乘搭巴士到市區的超市及街市採購，既可享受美味，價錢也實惠，唯一的麻煩是需要自己煮。今次他們共採購了一次食材，支出約500多元，「𠵱家仲諗緊點算啲食材。」她指還剩下將近一半的食材需要帶走，避免浪費，又笑說：「頭先你見到我都仲好努力刨緊嗰瓜。」

她表示，假設3號風球很快取消，或會考慮住酒店一晚再返回營地，但行李物資太多，「好被動」，只能在收拾所有物資後，從東薈城坐大巴直接離開，較為方便。

有桌面仍擺著清潔用品及煮食用的卡式石油氣。（洪芷菁攝）

廣州旅客陳先生表示，因貝澳環境好才來遊玩，又指：「主要就免費，要錢可能唔會咁吸引。」他續指，香港的食物及日用品價格較貴，3日內每人約花費2,000元。他續指，原本計畫紮營7日，因颱風關係，無奈要撤走，「我都唔想撤離，佢規定嘛。」有營地工作人員提醒他們，需於下午12時至2時要撤走，故旅客們陸續從早上10時至11時便開始撤離。

廣州旅客陳先生原本計畫紮營7日，因颱風關係，無奈要撤走，「我都唔想撤離，佢規定嘛。」（洪芷菁攝）

深圳旅客胡小姐一家五口前來，她稱在網上做攻略，得知貝澳營地獲「五星級」評分，並有直飲水、洗浴設施，又指營地特別安全、灘途平緩，小朋友不怕被浪帶走。他們亦於黃金周第二日到達營地，帶小朋友游泳、玩沙和抓貝殼，一家五口在食材方面花費約2,000多元。胡小姐認為，相比下，深圳營地的夜宿環境、配套設施水平不及貝澳。

深圳旅客胡小姐一家五口於10月2日到達營地，帶小朋友游泳、玩沙和抓貝殼。（洪芷菁攝）

她續指，本身計劃今天或明天離開，並去中環逛商場，消費預算2,000至3,000元，但因為颱風關係也放棄行程，於今日下午離港。

同時，有市民在得悉懸掛三號風球，仍選擇到貝澳營地遊玩，但表示會於晚上7時左右撤離。