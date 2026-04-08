青衣北發展地下採石場　政府稱增土地儲備、開拓新收入來源

政府計劃在青衣北發展地下採石場。根據土木工程拓展署文件指，發展岩洞以開拓地下空間，可增加土地儲備，同時提供本地石料來源，工程項目亦將採用賺取收入的合約模式，為政府庫房帶來收益。政府目標於2027年第二季分階段開展工程，前期施工階段預料在2028年完成。整個工程為期暫定約25年。



工程位置。（葵青區議會地區設施及工程委員會討論文件截圖）

工程位置現況。（葵青區議會地區設施及工程委員會討論文件截圖）

稱選址青衣北 因交通網絡四通八達 亦遠離民居

土木工程拓展署文件指，香港土地短缺問題向來嚴重，發展岩洞以開拓地下空間，屬於政府增加土地儲備的策略之一。另一方面，本地石礦場對於建造業，以至房屋及基建發展具有策略意義；地下採石亦將為香港帶來新的收入來源。

項目位於青衣西北部，牛角灣以南、鑊底灣以東北的地下空間。工程主要在該地底下進行採石作業並建造岩洞。選址青衣北考慮到其交通網絡四通八達，並鄰近海岸線，便於以水路運輸石料；該位置亦遠離民居，對社區影響輕微。

工程位置遠離民居。（葵青區議會地區設施及工程委員會討論文件截圖）

青衣北地下採石場選址。（葵青區議會地區設施及工程委員會討論文件截圖）

青衣北地下採石場工程範圍目前施工情況。（葵青區議會地區設施及工程委員會討論文件截圖）

工程以爆破方法進行 對行山人士影響輕微

採石工程將於地底以爆破方法進行。由於採石工程的位置深入岩層，與山上的青衣自然徑至少相距100米的高差，因此對行山人士影響非常輕微。同時，在爆破工程期間，採石場的周邊會設置告示牌，預早提示公眾有關爆破工程的詳情，並於每次進行爆破前發出提示，以減輕對公眾造成的不便。

青衣北地下採石場工程開展時間表，料前共施工階段約1.5年。（葵青區議會地區設施及工程委員會討論文件截圖）

青衣北地下採石場工程開展時間表，料採石階段長達23.5年。（葵青區議會地區設施及工程委員會討論文件截圖）

政府制定空氣污染控制措施 部分工程可能產生噪音

噪音及空氣污染控制及緩解措施方面，土拓署指，在地底進行爆破時，關閉地下採石場進出口的防爆門，以將外界與地下採石區域分隔；定時於地下採石場空間內灑水，並在排氣口過濾爆破產生的塵埃等

部份工程可能產生噪音，例如進行爆破和處理石材的過程；但因採石場的位置與附近的民居、學校相距甚遠，並且有天然山坡作為屏障，此所造成的影響輕微。

青衣北地下採石場對附近交通的影響。（葵青區議會地區設施及工程委員會討論文件截圖）

青衣北地下採石場對附近交通的影響。（葵青區議會地區設施及工程委員會討論文件截圖）

青衣北地下採石場對附近交通的影響。（葵青區議會地區設施及工程委員會討論文件截圖）

青衣北地下採石場對附近交通的影響。（葵青區議會地區設施及工程委員會討論文件截圖）

項目進行期間 車路段的交通情況會與現時大致相若

交通影響方面，土拓署指，地下採石場一共會有兩個陸路出入口，分別位於青衣北岸公路連接担杆山路的支路，及青衣西北交匯處連接牛角灣的車路。

同時，項目工程車輛於早上及下午繁忙時段將不會經担杆山交匯處和荃青交匯處往返採石場，以減低項目工程車輛對該兩個交匯處的影響。根據交通評估，在項目進行期間該車路段的交通情況會與現時大致相若。

前期施工階段預料在2028年完成 暫定約25年

政府目標於2027年第二季分階段開展工程。前期施工階段預料在2028年完成，隨後便會展開地下採石。整個工程為期暫定約25年。