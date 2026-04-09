Pickleball匹克球｜葵盛圍遊樂場試驗反應正面　康文署決延續計劃

康文署去年推行「開放指定戶外硬地羽毛球場以供進行匹克球活動」試驗計劃，在全港7個場地試行，該署今日（9日）回覆葵青區議會提問指，根據為期一年的觀察及數據分析，葵盛圍遊樂場的使用情況持續，經評估後決定延續在該場地的先到先得安排。



康文署去年推行「開放指定戶外硬地羽毛球場以供進行匹克球活動」試驗計劃，署方指根據為期一年的觀察及數據分析，葵盛圍遊樂場的使用情況持續，經評估後決定延續在該場地的先到先得安排。（Google地圖）

全港7個戶外羽毛球場作匹克球活動試驗計劃

康文署自2025年1月「開放指定戶外硬地羽毛球場以供進行匹克球活動」試驗計劃，開放全港7個指定戶外硬地羽毛球場，包括：

．寶雲道臨時遊樂場

．葵盛圍遊樂場

．馬尾下遊樂場

．打鼓嶺遊樂場

．屯門公園（1號及2號羽毛球場）

．廣東道遊樂場（1號羽毛球場）

一年數據顯示葵盛圍遊樂場試驗計劃反應正面 市民對設施的需求穩定

康文署回覆葵青區議會提問指，根據為期一年的觀察及數據分析，葵盛圍遊樂場的使用情況持續，場地巡查結果顯示市民對匹克球設施的需求穩定。基於試驗計劃整體反應正面，署方經評估後，決定延續在該場地的先到先得安排。

匹克球在香港愈來愈多人參與；圖為中國香港匹克球總會活動圖片。(中國香港匹克球總會 Pickleball Association of Hong Kong, China Facebook)

署方又指，市民如欲使用室內場館作匹克球活動，可透過「開放指定體育館主場供個人預訂進行新興活動試驗計劃」，於SmartPLAY康體通系統以先到先得方式預訂7天內的主場，當中包括葵青區的長發體育館。

康文署表示，葵青區康樂辦事處在2025/26年度共舉辦了3項「匹克球同樂日」活動，提供96個名額給6歲以上人士參加，共有96名市民報名，78人出席有關活動，出席率為81%。署方稱由於2025/26匹克球同樂日出席人數理想，2026/27年度會繼續舉行3項「匹克球同樂日」活動，同樣提供96個名額給市民參加。