華懋匹克球挑戰盃D·PARK一連10天舉行　全港商場最大型匹克球賽事

華懋集團承接去年「華懋荃運會」的成功經驗，今年聯同Bay Pickle於旗下商場D·PARK舉辦全港商場最大型匹克球賽事——「華懋匹克球挑戰盃2026」，並設免費入場的「匹克球嘉年華」，讓市民輕鬆投入運動氛圍。為回應社區對體育設施的需求，D‧PARK將於比賽完結後，於中庭增加兩個標準匹克球場，屆時商場將提供合共4個匹克球場，進一步鼓勵市民建立恆常的健康生活習慣。



主禮嘉賓擊出匹克球，正式啟動「華懋匹克球挑戰盃 2026」。左起：藝人鍾嘉欣、香港匹克球基金會主席溫蕙茵、華懋集團執行董事兼行政總裁張利民、華懋集團主席及獨立非執行董事白禮仁、Bay Pickle 聯合創辦人馮康，以及藝人Fatboy@ERROR（梁業）。 （華懋集團提供圖片）

華懋匹克球挑戰盃於4月3日至12日，一連10日在D‧PARK室內4個球場同步上演。活動自公開招募以來反應熱烈，吸引超過1,000名年齡介乎5至64歲的選手參賽，涵蓋男女子單打、雙打及混雙等組別，將進行逾1,200場精彩對賽。賽事由國家一級裁判員周運明擔任總裁判長，是本港唯一獲國家一級裁判員監督的業餘賽事。

周四（2日）舉行的「開幕禮暨名人邀請賽」邀得華懋集團主席及獨立非執行董事白禮仁、執行董事兼行政總裁張利民、Bay Pickle聯合創辦人馮康、香港匹克球基金會主席溫蕙茵，以及鍾嘉欣及Fatboy@ERROR（梁業）兩位熱愛運動的演藝界代表出席，為10日賽事揭開序幕。

華懋集團執行董事兼行政總裁張利民（中）致送印有「Pickleball 女神」及「Pickleball 王」字樣的個人化紀念球拍予藝人鍾嘉欣（左）及Fatboy@ERROR（梁業）（右），歡迎他們參與「華懋匹克球挑戰盃 2026」。 （華懋集團提供圖片）

張利民表示，華懋匹克球挑戰盃展示了商場如何轉化為連繫居民、啟發健康生活的空間。D·PARK有能力承載大型運動項目，並正逐步發展為區內 的社區運動樞紐，華懋未來會繼續善用空間，打造更多屬於社區的共享時刻。

Bay Pickle聯合創辦人馮康表示，匹克球近年在香港迅速崛起，這項運動之所以能快速普 及，在於它容易上手，除了吸引年輕一族，更讓不少家庭以及長者積極參與，真正融入大眾生活。

為激勵球手爭取佳績，公開組男、女子單打冠軍球手將贏得總值12,000港元的4天馬來西亞匹克球交流之旅，與當地頂尖球手切磋，並接受認證教練的特訓。SKECHERS亦為各組別勝出者送出總值逾27萬港元的禮券及獎品，長榮航空特別送出亞洲來回機票予公開組3個雙打冠軍。