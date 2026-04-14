譚公誕2026｜5.18起筲箕灣連辦9日　增粵劇導賞　免費派茶味福餅

東區民政事務處表示，將向東區「社區參與計劃」申請撥款，於5月18日至26日舉行「東區慶賀譚公寶誕2026」活動，為期9日。其中最受觸目的「譚公誕飄色地色巡遊」將於佛誕正日（5月24日）舉行，預計有最少40支隊伍在筲箕灣街頭巡演。



2025年譚公誕慶祝活動。（資料圖片/鄭子峰攝）

一連九日慶典 包括飄色巡遊與國際獅王爭霸

根據東區區議會文件，「東區慶賀譚公寶誕2026」將於於5月18日至26日舉行，當中最受大眾歡迎的「譚公誕飄色地色巡遊」將於佛誕正日（5月24日）舉行，屆時預計有最少40支隊伍在筲箕灣街頭巡演。

巡遊前一天則會舉行「獅王爭霸賽」，除本地精英外，多支境外醒獅隊伍亦會來港參賽。慶典期間亦有其他傳統項目，如迎神儀式、綜藝晚會及粵劇神功戲等。

2025年譚公誕慶祝活動。（資料圖片/鄭子峰攝）

增設粵劇導賞及傳統紮作展 推廣非遺文化

為加深公眾對非物質文化遺產的認識，大會將進一步豐富導賞活動，除了延續過往大受歡迎的廟宇導賞團，更會新增「粵劇導賞團」，引領參加者深入了解粵劇藝術。此外，活動亦將增設「傳統紮作技藝展覽」，展示紮作製品，推廣中國傳統手工藝。

2025年譚公誕慶祝活動。（資料圖片/鄭子峰攝）

免費贈送茶味「譚公福餅」

自2023年推出以來便廣受好評的「譚公福餅」，今年配合馬年推出「限定茶味」版本，大會將於活動期間向市民免費贈送福餅，傳遞節日祝福。

與此同時，東區民政處將加強筲箕灣東大街的節日氣氛，以地區吉祥物「東東」為主題，優化路牌及戶外佈置，將東大街打造為具活力的地標空間。

2025年譚公誕慶祝活動。（資料圖片/鄭子峰攝）

成立商戶組提振經濟 聯動旅發局吸客

為了將節慶人流轉化為經濟動力，大會建議成立「邀請商戶支持組」。該小組將聯絡東區商戶在活動期間提供飲食、購物及娛樂優惠，吸引旅客及本地市民消費。

宣傳方面，東區民政處已邀請旅發局協助推廣，並結合旅發局推出的「香港好味」名廚美食指南，推介筲箕灣及東區一帶的特色餐廳，透過媒體與社區渠道發放資訊。